Das sind die neuen DAX-Werte: Was steckt hinter GEA und Scout24?

Der Aufstieg des Anlagenbauers lässt sich am Kurs der Aktie ideal ablesen. Die Papiere haben seit Januar 2024 um mehr als 80 Prozent zugelegt – getragen von starkem operativem Schwung und einem Vertrauensschub nach dem Capital Markets Day im Oktober, wo die Düsseldorfer mit ihrer "Mission 30" Strategie glänzten. Das Management meldete bereits damals, die Ziele für 2026 zwei Jahre früher erreicht zu haben, und legte im Juli 2025 mit einer Anhebung der Jahresprognose nach.

GEA produziert Spezialmaschinen, Anlagen und Komponenten für die Nahrungsmittelproduktion, Getränkeherstellung, Chemie, Pharma, Milchwirtschaft, Energie, Marine und weitere Industrien.

Doch trotz dieser Erfolgsmeldungen bremst die Baader Bank die Euphorie. Besonders im Fokus: der Zukunftsmarkt "New Food". GEA will hier mit Bioreaktoren, Fermentationsanlagen und Pilotfabriken zum "One-Stop-Shop" für alternative Proteine werden. Der Bedarf an neuen Proteinquellen wächst zwar – bis 2030 dürfte der Konsum alternativer Proteine laut OECD und UN verdreifacht werden –, doch die Realität im Auftragseingang sieht ernüchternd aus.

2024 brach das Neugeschäft im Bereich New Food um 70 Prozent auf nur noch 35,7 Millionen Euro ein. Ursprünglich wollte GEA dieses Segment bereits bis 2026 auf 400 Millionen Euro Ordervolumen heben. Nun wurde das Ziel auf 2030 verschoben – und selbst das halten die Analysten für ambitioniert. Der Investitionsboom der Branche, der bis 2021 fast 600 Prozent Wachstum brachte, ist mit dem Ende des billigen Geldes abrupt eingebrochen: die Finanzierung privater New-Food-Unternehmen ist seitdem um fast 90 Prozent gefallen.

Scout24

Die Münchener betreiben das für Wohnungssuchende unvermeidlichen Portal ImmoScout24, den führenden digitalen Marktplatz zur Vermittlung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich. Scout24 generiert Umsätze durch Inserate, Abonnements, Werbeformen und Zusatzservices.

Scout24 ist nicht mehr im Automarkt tätig (AutoScout24 wurde 2019 verkauft) und fokussiert sich ganz auf das Immobiliensegment.

Im 2. Quartal kletterten die Erlöse auf 160,6 Millionen Euro, rund 1 Prozent über Konsens. Das operative EBITDA lag mit 101,7 Millionen Euro sogar 2 Prozent über den Analystenschätzungen.

Besonders stark entwickelte sich das Profi-Segment: Hier kletterte das EBITDA um 17 Prozent auf 73,1 Millionen Euro, getragen von höherem Umsatz pro Nutzer und einem überraschenden Plus bei den Abonnenten (+6,1 Prozent). Im Privatkundengeschäft zog das Ergebnis um 24 Prozent auf 28,6 Millionen Euro an. Die Margen verbesserten sich spürbar – im Privatsegment sogar um 370 Basispunkte auf 63,7 Prozent.

Das Management hob die Umsatzprognose für 2025 von 12 bis 14 Prozent auf 14 bis 15 Prozent an und erwartet zudem eine etwas stärkere Margenverbesserung. Damit liegt der neue EBITDA-Ausblick rund 1 Prozent über den bisherigen Konsensschätzungen.

Die Aktie gehörte im MDAX ebenfalls zu den Top-Performern und legte in den vergangenen 12 Monaten rund 55 Kursplus aufs Parkett. Die Analysten von Berenberg bestätigten vor kurzem ihr Kaufen-Votum für die Aktie mit einem Kursziel von 128 Euro.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





