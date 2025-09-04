Rosneft Deutschland
Öl aus Kasachstan läuft wieder an PCK
- Ukrainischer Angriff auf Druschba beeinträchtigt Ölfluss
- PCK in Brandenburg erhält Öl aus Kasachstan, nicht Russland
- Rosneft verhandelt über längere Lieferverträge bis 2025
BERLIN (dpa-AFX) - Ein ukrainischer Angriff auf die Pipeline Druschba in Russland hat nach Angaben von Rosneft Deutschland auch die Öllieferung an die Raffinerie PCK in Brandenburg zeitweise beeinträchtigt. Nach der Reparatur der Schäden an der Leitung werde sich der Zufluss aber Ende dieser Woche normalisieren, sagte Sprecher Burkhard Woelki der Deutschen Presse-Agentur. Ausgefallene Mengen würden nachgeholt. "Das Öl läuft wieder", sagte Woelki.
PCK in Schwedt an der Oder bezieht kein russisches Öl mehr, erhält aber im Transit über die Pipeline Druschba Öl aus Kasachstan. Die Ukraine hatte am 21. August die Pumpstation Unetscha im westrussischen Gebiet Brjansk attackiert. Ungarn hatte daraufhin einen Ausfall der Lieferungen gemeldet. Die Auswirkungen auf PCK blieben damals zunächst offen.
Rosneft Deutschland importiert nach Woelkis Angaben monatlich 120.000 Tonnen Öl aus Kasachstan. Die Tochter des größten Ölkonzerns in Russland - Miteigentümerin und Betreiberin von PCK - steht wegen des Moskauer Angriffskrieges gegen die Ukraine seit 2022 unter Bundesverwaltung.
Diese Treuhandverwaltung wurde in der Vergangenheit jeweils für sechs Monate angeordnet und läuft vorerst bis 10. September. Es wird erwartet, dass das Bundeswirtschaftsministerium die Maßnahme verlängert.
Woelki sagte auch, sein Unternehmen verhandle mit Kasachstan über eine Verlängerung und eine mögliche Ausweitung der Öllieferungen über das Jahresende 2025 hinaus, wenn die jetzigen Verträge auslaufen. "Wir sind in guten Gesprächen", sagte der Sprecher./vsr/DP/jha
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---