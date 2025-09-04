TUI Aktie heute im Minus (8,0500€) - 04.09.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die TUI Aktie. Mit einer Performance von -3,01 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die TUI-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +11,39 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die TUI Aktie damit um -7,88 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,48 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -0,70 % verloren.

TUI Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,88 % 1 Monat +7,48 % 3 Monate +11,39 % 1 Jahr +42,70 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die unzureichende Bewertung der TUI Aktie, die durch interne Margenverschiebungen und die negative Marktreaktion auf die Gewinnwarnung von Jet2 beeinflusst wird. Nutzer äußern Bedenken über die strategische Ausrichtung des Unternehmens und die vorsichtige Prognosepolitik von TUI, während technische Analysen auf Stop-Loss-Aktivitäten hinweisen, die den Kurs zusätzlich belasten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

Informationen zur TUI Aktie

Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,08 Mrd. wert.

Der europäische Reisesektor befindet sich am Donnerstag weiterhin auf der Verliererseite. Seit Ende August geht es steil bergab für den Stoxx Europe 600 Travel & Leisure , nachdem dieser ein Hoch seit 2021 erreicht hatte. Durch ein Minus von 1,1 …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

TUI Aktie jetzt kaufen?

Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.