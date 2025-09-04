    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI

    Besonders beachtet!

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    TUI Aktie heute im Minus (8,0500€) - 04.09.2025

    Am 04.09.2025 ist die TUI Aktie, bisher, um -3,01 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TUI Aktie.

    Besonders beachtet! - TUI Aktie heute im Minus (8,0500€) - 04.09.2025
    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

    TUI Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.09.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die TUI Aktie. Mit einer Performance von -3,01 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TUI AG!
    Long
    7,55€
    Basispreis
    0,60
    Ask
    × 13,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8,52€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 13,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die TUI-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +11,39 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die TUI Aktie damit um -7,88 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,48 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -0,70 % verloren.

    TUI Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,88 %
    1 Monat +7,48 %
    3 Monate +11,39 %
    1 Jahr +42,70 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die unzureichende Bewertung der TUI Aktie, die durch interne Margenverschiebungen und die negative Marktreaktion auf die Gewinnwarnung von Jet2 beeinflusst wird. Nutzer äußern Bedenken über die strategische Ausrichtung des Unternehmens und die vorsichtige Prognosepolitik von TUI, während technische Analysen auf Stop-Loss-Aktivitäten hinweisen, die den Kurs zusätzlich belasten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

    Zur TUI Diskussion

    Informationen zur TUI Aktie

    Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,08 Mrd. wert.

    Reisesektor taumelt weiter - Tui und Lufthansa auf Talfahrt


    Der europäische Reisesektor befindet sich am Donnerstag weiterhin auf der Verliererseite. Seit Ende August geht es steil bergab für den Stoxx Europe 600 Travel & Leisure , nachdem dieser ein Hoch seit 2021 erreicht hatte. Durch ein Minus von 1,1 …

    Börsenstart Europa - 04.09. - FTSE Athex 20 stark +2,04 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    TUI Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TUI

    -2,77 %
    -7,88 %
    +7,48 %
    +11,39 %
    +42,70 %
    +6,96 %
    -22,42 %
    -81,46 %
    +21,39 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! TUI Aktie heute im Minus (8,0500€) - 04.09.2025 Am 04.09.2025 ist die TUI Aktie, bisher, um -3,01 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TUI Aktie.