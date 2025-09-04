Bayer Aktie gut behauptet +3,22 % - 04.09.2025

Die Bayer Aktie notiert aktuell bei 28,85€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,22 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,90 € entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Bayer über einen Zuwachs von +11,53 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um -1,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,20 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Bayer auf +44,89 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.

Bayer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,74 % 1 Monat -1,20 % 3 Monate +11,53 % 1 Jahr +1,19 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bayer Aktie, die aktuell schwankend ist. Nutzer sehen sowohl Anzeichen für eine mögliche Erholung als auch technische Widerstände. Die 27,10 Euro-Marke hat sich als Unterstützung erwiesen, während die Aktie auf negative Studienergebnisse reagiert hat. Positive Nachrichten zur Glyphosat-Nutzung könnten jedoch als Kursstütze wirken. Die Stimmung ist gemischt, mit Optimismus über eine bevorstehende Kurswende, aber auch Skepsis hinsichtlich möglicher Rücksetzer.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,29 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Roche hat das CE-Kennzeichen der EU für die Abgabeplattform des Augenmittels Susvimo erhalten. Die Plattform mit dem Namen Contivue ermögliche eine kontinuierliche Abgabe des Augenmittels Susvimo für Patienten mit neovaskulärer altersabhängiger …

Am 2. September 2025 veröffentlichte die Bayer Aktiengesellschaft eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die europaweit verbreitet wurde. Diese Mitteilung, die durch EQS News übermittelt wurde, informiert über Änderungen in den …

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.