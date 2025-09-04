    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Besonders beachtet!

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bayer Aktie gut behauptet +3,22 % - 04.09.2025

    Am 04.09.2025 ist die Bayer Aktie, bisher, um +3,22 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Besonders beachtet! - Bayer Aktie gut behauptet +3,22 % - 04.09.2025
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

    Bayer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.09.2025

    Die Bayer Aktie notiert aktuell bei 28,85 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,22 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,90  entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Short
    5.700,21€
    Basispreis
    3,65
    Ask
    × 14,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    4.934,70€
    Basispreis
    4,04
    Ask
    × 13,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Bayer über einen Zuwachs von +11,53 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um -1,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,20 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Bayer auf +44,89 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.

    Bayer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,74 %
    1 Monat -1,20 %
    3 Monate +11,53 %
    1 Jahr +1,19 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bayer Aktie, die aktuell schwankend ist. Nutzer sehen sowohl Anzeichen für eine mögliche Erholung als auch technische Widerstände. Die 27,10 Euro-Marke hat sich als Unterstützung erwiesen, während die Aktie auf negative Studienergebnisse reagiert hat. Positive Nachrichten zur Glyphosat-Nutzung könnten jedoch als Kursstütze wirken. Die Stimmung ist gemischt, mit Optimismus über eine bevorstehende Kurswende, aber auch Skepsis hinsichtlich möglicher Rücksetzer.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

    Zur Bayer Diskussion

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,29 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart Europa - 04.09. - FTSE Athex 20 stark +2,04 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Roche erhält CE-Kennzeichen der EU für Abgabeplattform des Augenmittels Susvimo


    Roche hat das CE-Kennzeichen der EU für die Abgabeplattform des Augenmittels Susvimo erhalten. Die Plattform mit dem Namen Contivue ermögliche eine kontinuierliche Abgabe des Augenmittels Susvimo für Patienten mit neovaskulärer altersabhängiger …

    Bayer: Stimmrechtsänderung und Aktienrückgang – Was Anleger wissen müssen!


    Am 2. September 2025 veröffentlichte die Bayer Aktiengesellschaft eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die europaweit verbreitet wurde. Diese Mitteilung, die durch EQS News übermittelt wurde, informiert über Änderungen in den …

    Bayer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

    +3,42 %
    -2,00 %
    -1,56 %
    +11,31 %
    +1,50 %
    -45,16 %
    -49,47 %
    -76,45 %
    +102,52 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Bayer Aktie gut behauptet +3,22 % - 04.09.2025 Am 04.09.2025 ist die Bayer Aktie, bisher, um +3,22 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.