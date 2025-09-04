Ketryx sichert sich 39 Millionen US-Dollar in Series-B-Finanzierungsrunde zur Weiterentwicklung der Compliance-Plattform für die Life Sciences

CAMBRIDGE, Mass. und WIEN, 4. September 2025 /PRNewswire/ -- Ketryx, die KI-gestützte Compliance-Plattform, die Unternehmen im Bereich Life Sciences dabei unterstützt, sicherere Produkte schneller auf den Markt zu bringen, hat heute eine Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 39 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Angeführt wird die Runde von Transformation Capital, mit Beteiligung der bestehenden Investoren wie Lightspeed Venture Partners, E14 Fund des MIT, Ubiquity Ventures und 53 Stations. Damit steigt die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf über 55 Millionen US-Dollar. Vinay Shah, Partner und Gründungsmitglied von Transformation Capital, wird dem Vorstand von Ketryx beitreten.

Österreichisch-amerikanische Lösung reduziert Dokumentationsaufwand um 90 % und beschleunigt Update-Zyklen / Standort Wien wird erweitert / Transformation Capital führt Finanzierungsrunde an

Ketryx adressiert eine der größten Herausforderungen in den Life Sciences: Die Produktentwicklung soll beschleunigt werden, ohne Abstriche bei Sicherheit oder Compliance. Diese Herausforderung ist durch den zunehmenden Einsatz von KI in regulierten Prozessen und Produkten noch dringlicher geworden.

„Ich habe das letzte Jahrzehnt an der Schnittstelle zwischen KI und Life Sciences gearbeitet und miterlebt, wie sich KI von einem neuen Werkzeug zu einer unverzichtbaren Anwendung für Patienten entwickelt hat", so Erez Kaminski, CEO und Gründer von Ketryx. „Jetzt ist es Zeit, um KI sicher, zuverlässig und praktikabel für regulierte Umgebungen nutzbar zu machen."

Vertrauen führender Medizintechnik- und Fortune 500-Unternehmen

Teams in den Life Sciences stehen unter wachsendem Druck: Sie müssen Innovation vorantreiben und gleichzeitig strengen regulatorischen Anforderungen gerecht werden. Cloud-Technologien und moderne KI-Modelle eröffnen zwar neue Möglichkeiten. Doch viele regulierte Produktentwicklungs-Teams arbeiten noch mit Infrastrukturen, die diesem Tempo nicht standhalten.

Ketryx wurde genau für dieses Spannungsfeld entwickelt: Die Compliance-Plattform ist „AI-nativ" und automatisiert Validierung, Rückverfolgbarkeits- und regulatorische Workflows – einschließlich FDA- und EU-MDR-konformer Dokumentation – über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. So können Unternehmen schneller Produkte auf den Markt bringen und zugleich höchste Sicherheitsstandards einhalten. Kunden berichten von bis zu 90 Prozent weniger Dokumentationsaufwand und über zehnmal schnelleren Update-Zyklen.