Diese sichere Dividendenaktie könnte jetzt vor einem Comeback stehen!

Hinter den Anteilen von US-Lebensmittelkonzernen liegen schwierige Monate. Reihenweise sind hier die Kurse gepurzelt – gegenüber dem Stand vor einem Jahr teilweise sogar um die Hälfte und mehr. Höhere Input-Kosten sowie sich verändernde Verbrauchertrends, wie der wachsenden Bedeutung von Eigenmarken auch auf dem US-Markt, haben die Geschäftsentwicklung gehemmt.

Diesem Trend konnte sich auch der traditionsreiche Konzern Campbell's nicht entziehen, dessen wichtigstes Produkt, die gleichnamigen Suppen, von Pop-Art-Künstler Andy Warhol verewigt wurden.

Ein unterdurchschnittliches Umsatzwachstum und geringere Erträge führten zu einem Kursverlust von 34,3 Prozent in den vergangenen 12 Monaten – das schließt den Kursanstieg von 7,2 Prozent vom Mittwoch bereits ein. Der Grund für diesen waren Geschäftszahlen über den Erwartungen. Die könnten jetzt die Trendwende der Aktie, die gegenwärtig eine Dividendenrendite von 4,6 Prozent bietet, einleiten.

Übertroffene Gewinnerwartungen trotz Nullrunde beim Wachstum

Gegenüber dem Vorjahresquartal legte das Unternehmen beim Wachstum eine Nullrunde ein. Mit Erlösen in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar gelang Campbell's keine Veränderung und verfehlte die Erwartungen damit um 30 Millionen U-Dollar. Der Konzern machte dafür sowohl gesunkene Verkaufsvolumen als auch niedrigere Preise verantwortlich.

Nichtsdestotrotz gelang Campbell's ein Ertragsergebnis über den Erwartungen. Mit einem bereinigten Gewinn von 0,62 US-Dollar pro Aktie wurden die Schätzungen um 5 Cent überboten. Im Vergleich zum Stand vor 12 Monaten bedeutete das einen Rückgang um 1 Cent.

Campbell's behauptet sich in schwierigem Umfeld

Insgesamt erzielte das Unternehmen einen auf die Anteilseigner entfallenden Nettogewinn von 145 Millionen US-Dollar. Im Jahr zuvor hatte Campbell's in Folge hoher Restrukturierungskosten einen Fehlbetrag von 3 Millionen US-Dollar erwirtschaftet.

Mit Blick auf das gesamte abgelaufene Geschäftsjahr konnte sich der Konzern steigern. Die Erlöse kletterten von 9,6 auf 10,3 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn von 567 auf 602 Millionen US-Dollar stieg. Der schwache Branchentrend schlug hier also nicht ganz so stark durch wie bei Mitbewerbern wie Conagra Brands oder General Mills.

Zurückhaltende Prognose, aber hohe Einsparungen geplant

Seine Prognose für das kommende Geschäftsjahr hat das Management nach unten angepasst. Statt eines Umsatzwachstums von 2 Prozent werden nun Einbußen von bis zu 2 Prozent befürchtet. Der bereinigte Gewinn soll sich auf 2,40 bis 2,55 US-Dollar belaufen. Bislang hatte der Konzern auf 2,97 US-Dollar getippt. Damit verfehlte Campbell's die Markterwartung von 2,57 US-Dollar.

Einer der Hauptgründe für die vor allem beim Ertrag gesenkte Prognose sind die von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzölle, die Agrarprodukte aber auch Verpackungsmaterialien wie Aluminium teurer machen. Campbell's verspricht, geeignete Maßnahmen zu treffen und will bis 2028 Kosten in Höhe von 375 Millionen US-Dollar einsparen.

Kurssprung bietet Chance auf nachhaltige Trendwende

Anlegerinnen und Anleger hatten mit einem deutlich schwächeren Abschneiden und einer noch schwächeren Guidance gerechnet. Dementsprechend war die Erleichterung nach den Zahlen groß und die Aktie verteuerte sich um 7,2 Prozent. Damit sind ihr nicht nur der beste Handelstag seit Langem, sondern auch signifikante technische Verbesserungen gelungen.

Campbell's hat sich dynamisch von der 50-Tage-Linie entfernt, die bislang als Orientierung galt. Damit könnte die Aktie kurz- und mittelfristig in den Widerstandsbereich zwischen 35 und 37 US-Dollar vorrücken, wo auch die 200-Tage-Linie verläuft. Deren Überspringen würde einen übergeordneten Trendwechsel markieren.

Rückenwind hierfür kommt von den verbesserten technischen Indikatoren. Vor allem der Trendstärkeindikator MACD hat sich in den vergangenen Monaten deutlich steigern können und liegt nun wieder über der Nulllinie, was den Beginn eines neuen (kurzfristigen) Aufwärtstrends anzeigt. Dass er gleichzeitig auch über seiner Signallinie liegt, deutet auf eine Trendverschärfung hin.

Fazit: Auch Bewertung und Dividende laden zum Kauf ein

Für weitere Anschlussgewinne spricht außerdem die günstige Bewertung der Aktie. Auf Basis der unternehmenseigenen Gewinnschätzung für das kommende Geschäftsjahr ist Campbell's mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,6 bewertet. Das liegt um rund 10 Prozent unter dem Fünfjahresmittel und um etwa 17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt.

Auch bei vielen anderen Bewertungskennziffern handelt die Aktie sowohl unter der Vergleichsgruppe als auch unter seiner historischen Norm. Das deutet auf eine strukturelle Unterbewertung hin. Gleichzeitig ist die Dividendenrendite mit 4,6 Prozent so hoch wie lange nicht. Das Fünfjahresmittel liegt hier bei 3,3 Prozent. Das befürwortet einen Einstieg und das Sichern der attraktiven Ausschüttungen, die trotz des zu befürchtenden Ertragsrückgangs gut gedeckt sind (Ausschüttungsquote ca. 63 Prozent).

Statt Dividende lieber hohe Gewinne? So klappt es vergleichsweise sicher!

Anlegerinnen und Anleger, den Kurswertsteigerungen wichtiger als regelmäßige Dividenden sind, können angesichts der Verbesserungen im Chartbild und der günstigen Bewertung auf eine Aufholjagd der Aktie setzen und sich mithilfe des KO-Zertifikates PJ57AH die Chance auf Überrenditen sichern.

PJ57AH verfügt über einen Basispreis von 28,28 US-Dollar und eine KO-Barriere von 31,11 US-Dollar. Damit handelt es sich um ein KO-Zertifikat mit eingebautem Stopp-Loss. Erreicht Campbell's die KO-Barriere, verfällt PJ57AH nicht wertlos, sondern gewährt einen Rückzahlungsbetrag von 0,24 Euro. Gegenwärtig beträgt der Hebel 5,6, was die Chance auf hohe Gewinne bietet, wie das folgende Auszahlungsprofil für einige beispielhafte Fälle zeigt:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie per Overnight-Gap unter die KO-Barriere oder sogar den Basispreis fallen, ist auch ein geringerer Rückzahlungsbetrag als 0,24 Euro möglich – bis hin zum Totalverlust. Daher sollte die Positionsgröße mit Bedacht gewählt und dem eigenen Risikoprofil entsprechend angepasst werden. Call-Optionsscheinen sind derzeit als Alternative leider nicht verfügbar.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion