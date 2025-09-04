U.S. Polo Assn. feiert historisches Titelsponsoring des Pacific Coast Open 2025 beim Santa Barbara Polo & Racquet Club

Santa Barbara, CA und West Palm Beach, FL / ACCESS Newswire / 4. September 2025 U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), erreichte am vergangenen Wochenende einen bedeutenden Meilenstein als Titelsponsor des U.S. Polo Assn. Pacific Coast Open, das vom 15. bis 31. August im legendären Santa Barbara Polo & Racquet Club stattfand. Dieses prestigeträchtige Turnier, das als Kronjuwel des Polosports an der amerikanischen Westküste gilt, brachte hochkarätige Talente und Rekordzahlen von Zuschauern bei einer der berühmtesten Veranstaltungen des Sports zusammen.

Dazugehöriges Bild

U.S. Polo Assn. Pacific Coast Open

Bildnachweis: Michelle Lauren

U.S. Polo Assn. fungierte erstmals als Titelsponsor des 2025 U.S. Polo Assn. Pacific Coast Open, eines der ältesten und angesehensten Poloturniere der Welt, das auf das Jahr 1908 zurückgeht. Im Rahmen einer umfassenderen Partnerschaft fungierte U.S. Polo Assn. in der Saison 2025 auch als offizielle Bekleidungsmarke und Stadionsponsor des Santa Barbara Polo & Racquet Club und verlängerte damit die Zusammenarbeit mit dem Club auf das achte Jahr in Folge.

„U.S. Polo Assn. ist stolz darauf, das Pacific Coast Open – eines der historischsten und prestigeträchtigsten Turniere der Welt – seit vielen Jahren zu unterstützen, und in diesem Jahr freuen wir uns besonders, Titelsponsor des Pacific Coast Open zu sein“, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet. „Unsere langjährige Partnerschaft und Zusammenarbeit mit dem Santa Barbara Polo & Racquet Club als offizielle Bekleidungsmarke und Stadionsponsor bietet U.S. Polo Assn. die wunderbare Gelegenheit, die authentische Verbindung der Marke mit dem Sport und seinem Erbe gemeinsam mit Polospielern, Fans und der Gemeinde Santa Barbara durch diese außergewöhnliche Veranstaltung zu feiern.“