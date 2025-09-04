    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Valtus-Gruppe übernimmt FS Partners in der Schweiz (FOTO)

    München/Stuttgart (ots) - Valtus, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich
    Interim-Management, hat FS Partners übernommen, einen Schweizer Anbieter, der
    auf CFO- und Finanz-Interim-Management spezialisiert ist. Mit dieser Übernahme
    operiert Valtus ab sofort neben Deutschland und Österreich auch in der Schweiz
    und ist damit die einzige internationale Interim-Management-Gruppe mit einer
    Präsenz in allen drei DACH-Ländern in einem Markt, der mehr als drei Milliarden
    Euro jährlich umsetzt.

    Die Übernahme von FS Partners durch die Valtus-Gruppe unterstreicht die
    Wachstumsstrategie des Unternehmens, das damit künftig über zehn
    Tochtergesellschaften verfügt, und stärkt das internationale Netzwerk von
    Valtus, das sich derzeit über 30 Länder erstreckt. Seit seiner Gründung hat
    Valtus Germany mehr als 100 Aufträge in weniger als 18 Monaten erfolgreich
    realisiert.

    Dazu Heinrich Schaible, Geschäftsführer von Valtus Germany: "Die deutsche
    Wirtschaft steht unter Druck und viele Unternehmen benötigen schnelle Hilfe in
    Form von erfahrenen, praxisorientierten Führungskräften, die in der Lage sind,
    Unternehmen erfolgreich durch Transformations- und Restrukturierungsprozesse zu
    navigieren. Interim-Führungskräfte kommen immer häufiger zum Einsatz, wenn es
    darum geht, Kontinuität sicherzustellen, Krisen zu managen und Change-Projekte
    zügig umzusetzen. Unser schnelles Wachstum zeigt, dass unsere Kunden den
    Mehrwert von Interim-Führungskräften in diesen Zeiten erkennbar schätzen und für
    sich nutzen. Mit unserer neuen Niederlassung in der Schweiz können wir nun einen
    noch umfassenderen Service in der gesamten DACH-Region anbieten."

    Simon Frei, CEO von FS Partners ergänzt: "Mit dem Beitritt zur Valtus-Gruppe
    bieten wir unseren Schweizer Kunden Kontinuität, eröffnen ihnen aber
    gleichzeitig auch Zugang zu einer schnell wachsenden Plattform für den deutschen
    Markt und zum größeren DACH-Netzwerk."

    Über FS Partners

    FS Partners wurde 2009 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Zürich und ist die
    führende Boutique für CFO- und Finanz-Interim-Management in der Schweiz. Mit
    mehr als 550 Mandaten für über 450 Kunden bringt FS Partners anerkanntes
    Fachwissen in den Bereichen Restrukturierung und Finanzführung mit.

    Über Valtus Germany

    Valtus Germany wurde im Februar 2024 als Joint Venture zwischen der Valtus
    Group, dem weltweit führenden Anbieter von Interim-Management für
    Führungskräfte, und Dr. Maier + Partner, einer führenden deutschen
    Personalberatung, gegründet. Mit Niederlassungen in Stuttgart, München, Nürnberg
    und Frankfurt unterstützt Valtus Germany Kunden aus allen Branchen. Das Netzwerk
    der Valtus Group umfasst heute insgesamt fast 30 Länder auf vier Kontinenten.

