    BARCLAYS stuft ASML auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 650 auf 680 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Simon Coles hält es laut siener am Donnerstag vorliegenden Einschätzung zwar für möglich, dass die Niederländer 2027 zu zweistelligem Wachstum zurückkehren. Er sieht jedoch eine Reihe von Unwägbarkeiten hinsichtlich auf der Kundenseite. In seinem Modell preist er 8 Prozent Wachstum ein. Dem Kursziel liegen nun die Schätzungen für 2027 zugrunde./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 16:51 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 633,3EUR auf Tradegate (04. September 2025, 13:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Simon Coles
    Analysiertes Unternehmen: ASML
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 680
    Kursziel alt: 650
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


