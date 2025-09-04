    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZurich Insurance Group AktievorwärtsNachrichten zu Zurich Insurance Group
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    BARCLAYS stuft Zurich Insurance Group auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zurich von 585 auf 580 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Ertragsdynamik im Bereich Sach- und Unfallversicherung lasse branchenweit nach, schrieb Claudia Gaspari am Mittwoch mit Blick auf Europas Assekuranzen. Gleichzeitig dürfte die Profitabilitätssteigerung ihren Höhepunkt erreicht haben. Insgesamt sieht die Expertin an allen Fronten - Bewertung, Ergebnisse und Kapitalmanagement - kaum noch Potenzial. Unter den Branchengrößen bleibt die Axa ihr Favorit./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:00 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 616EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 13:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Claudia Gaspari
    Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 580
    Kursziel alt: 585
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BARCLAYS stuft Zurich Insurance Group auf 'Equal Weight' Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zurich von 585 auf 580 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Ertragsdynamik im Bereich Sach- und Unfallversicherung lasse branchenweit nach, schrieb Claudia …