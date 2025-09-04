BARCLAYS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 128 auf 123 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Ertragsdynamik im Bereich Sach- und Unfallversicherung lasse branchenweit nach, schrieb Claudia Gaspari am Mittwoch mit Blick auf Europas Assekuranzen. Gleichzeitig dürfte die Profitabilitätssteigerung ihren Höhepunkt erreicht haben. Insgesamt sieht die Expertin an allen Fronten - Bewertung, Ergebnisse und Kapitalmanagement - kaum noch Potenzial. Unter den Branchengrößen bleibt die Axa ihr Favorit./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 152,3EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 13:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Claudia Gaspari
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 123
Kursziel alt: 128
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
