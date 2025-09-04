    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Digitaler Stillstand

    Marco Schröder von der 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG zeigt, warum der Mittelstand jetzt handeln muss (FOTO)

    Lebach (ots) - Der Mittelstand steht vor der Wahl: stehen bleiben oder die
    Chancen der Digitalisierung aktiv nutzen. Mit einem integrierten Ansatz aus IT,
    Marketing und Neurowissenschaft zeigt Marco Schröder, wie Unternehmen ihre
    Prozesse modernisieren, Innovation fördern und sich nachhaltig für die digitale
    Zukunft rüsten können.

    Das digitale Zeitalter hat die Wirtschaft grundlegend verändert. Analoge
    Prozesse, Insellösungen und veraltete IT-Systeme bremsen viele Unternehmen aus.
    Angebote und Rechnungen wandern noch immer auf dem Papier von Schreibtisch zu
    Schreibtisch, während Wettbewerber längst automatisiert arbeiten und ihre
    Position am Markt festigen. Besonders betroffen ist der Mittelstand: Laut
    Bitkom-Umfrage sahen sich 2024 noch 37 Prozent der Firmen als Vorreiter und 62
    Prozent als Nachzügler - 2025 sind es nur noch 32 Prozent Vorreiter und 64
    Prozent Nachzügler. Zwar gehen 89 Prozent die Digitalisierung strategisch an,
    doch viele unterschätzen die Dynamik. "Wer nicht sichtbar ist und Prozesse nicht
    modernisiert, verliert Tempo und Anschluss", warnt Marco Schröder,
    Geschäftsführer der 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG.

    "Digitalisierung ist keine Kür, sondern Pflicht. Wer glaubt, im Stillstand
    sicher zu sein, irrt sich", fügt er hinzu. Unternehmen ohne moderne Prozesse und
    klare Online-Präsenz riskieren mittelfristig ihre Existenz. Seit Jahren
    begleitet Schröder mittelständische Unternehmen auf ihrem Weg in die digitale
    Zukunft und sieht täglich, wie groß die Kluft zwischen digitalen Vorreitern und
    Nachzüglern inzwischen geworden ist. Für seine Arbeit wurde die 3 Plus Solutions
    GmbH & Co. KG mehrfach ausgezeichnet - unter anderem als TOP 100 Innovator und
    als Finalist beim Großen Preis des Mittelstandes 2024.

    Digitalisierungsstau im Mittelstand - Risiken durch veraltete Strukturen

    In vielen mittelständischen Unternehmen dominieren noch immer papierbasierte
    Abläufe, fehlende Schnittstellen und nicht integrierte Systeme. Die Folge:
    langsame, fehleranfällige Prozesse, hohe Kosten und ein deutlicher
    Wettbewerbsnachteil. Besonders kritisch wirkt sich das im Recruiting aus - denn
    junge Talente erwarten moderne Arbeitsumgebungen und wenden sich digital
    fortschrittlicheren Arbeitgebern zu. "Viele Unternehmen wollen den Wandel, aber
    sie unterschätzen, wie sehr veraltete Technik und fehlende Schnittstellen ihre
    Effizienz und Attraktivität ausbremsen", warnt Marco Schröder.

    Die Folgen dieses Stillstands sind gravierend - und kostenintensiv. Veraltete
    Systeme führen zu langsamen, fehleranfälligen Prozessen und verursachen hohe
    Personalkosten. Kunden erwarten heute digitale Self-Service-Portale und moderne
