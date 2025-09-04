Marco Schröder von der 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG zeigt, warum der Mittelstand jetzt handeln muss (FOTO)

Lebach (ots) - Der Mittelstand steht vor der Wahl: stehen bleiben oder die

Chancen der Digitalisierung aktiv nutzen. Mit einem integrierten Ansatz aus IT,

Marketing und Neurowissenschaft zeigt Marco Schröder, wie Unternehmen ihre

Prozesse modernisieren, Innovation fördern und sich nachhaltig für die digitale

Zukunft rüsten können.



Das digitale Zeitalter hat die Wirtschaft grundlegend verändert. Analoge

Prozesse, Insellösungen und veraltete IT-Systeme bremsen viele Unternehmen aus.

Angebote und Rechnungen wandern noch immer auf dem Papier von Schreibtisch zu

Schreibtisch, während Wettbewerber längst automatisiert arbeiten und ihre

Position am Markt festigen. Besonders betroffen ist der Mittelstand: Laut

Bitkom-Umfrage sahen sich 2024 noch 37 Prozent der Firmen als Vorreiter und 62

Prozent als Nachzügler - 2025 sind es nur noch 32 Prozent Vorreiter und 64

Prozent Nachzügler. Zwar gehen 89 Prozent die Digitalisierung strategisch an,

doch viele unterschätzen die Dynamik. "Wer nicht sichtbar ist und Prozesse nicht

modernisiert, verliert Tempo und Anschluss", warnt Marco Schröder,

Geschäftsführer der 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG.







sicher zu sein, irrt sich", fügt er hinzu. Unternehmen ohne moderne Prozesse und

klare Online-Präsenz riskieren mittelfristig ihre Existenz. Seit Jahren

begleitet Schröder mittelständische Unternehmen auf ihrem Weg in die digitale

Zukunft und sieht täglich, wie groß die Kluft zwischen digitalen Vorreitern und

Nachzüglern inzwischen geworden ist. Für seine Arbeit wurde die 3 Plus Solutions

GmbH & Co. KG mehrfach ausgezeichnet - unter anderem als TOP 100 Innovator und

als Finalist beim Großen Preis des Mittelstandes 2024.



Digitalisierungsstau im Mittelstand - Risiken durch veraltete Strukturen



In vielen mittelständischen Unternehmen dominieren noch immer papierbasierte

Abläufe, fehlende Schnittstellen und nicht integrierte Systeme. Die Folge:

langsame, fehleranfällige Prozesse, hohe Kosten und ein deutlicher

Wettbewerbsnachteil. Besonders kritisch wirkt sich das im Recruiting aus - denn

junge Talente erwarten moderne Arbeitsumgebungen und wenden sich digital

fortschrittlicheren Arbeitgebern zu. "Viele Unternehmen wollen den Wandel, aber

sie unterschätzen, wie sehr veraltete Technik und fehlende Schnittstellen ihre

Effizienz und Attraktivität ausbremsen", warnt Marco Schröder.



Die Folgen dieses Stillstands sind gravierend - und kostenintensiv. Veraltete

Systeme führen zu langsamen, fehleranfälligen Prozessen und verursachen hohe

Personalkosten. Kunden erwarten heute digitale Self-Service-Portale und moderne





