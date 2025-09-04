American Tungsten verzeichnet Fortschritte bei der Sanierung seiner Mine IMA

Vancouver, BC, 4. September 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE: TUNG) (OTCQB: DEMRF) (FWB: RK9) („American Tungsten“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Betriebsupdate bereitzustellen, während es seine Vision vorantreibt, von der steigenden Nachfrage nach kritischen Mineralien aus inländischer Produktion Kapital zu schlagen. Das Unternehmen setzt die Sanierung der Portale und Stollen an seinem Minenstandort IMA fort und schafft somit eine sichere und ökologisch nachhaltige Basis für sein zukünftiges Bohrprogramm.

Fortschritte bei der Sanierung der Mine IMA:

- Fortgeschrittene Sanierung des Zugangsstollens auf der Sohle Null, der nun insgesamt 55 ft vom Portaleingang ausgehend misst;

- Verbreiterung und Verbesserung der Zufahrtsstraße zum Portal auf der Sohle Null nach Entfernung des alten Wassertanks;

- Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen und der Zugänglichkeit des Standorts durch ein neues Tor am Portaleingang und fortgesetzte Säuberung des Geländes;

- Transparente und kooperative Zusammenarbeit mit MSHA, um Zugang zu unserem Standort und unseren Sicherheitsplänen zu gewähren.

„Ich freue mich, über die Fortschritte von American Tungsten bei der Wiederbelebung der Mine IMA zu berichten. Unser Team legt das Fundament für einen modernen, sicheren und äußerst produktiven Untertagebetrieb, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit, Transparenz und regulatorischer Exzellenz liegt. Wir sind weiterhin bestrebt, dieses Programm rasch durchzuführen, und freuen uns darauf, weitere Updates bereitzustellen“, sagte Ali Haji, CEO von American Tungsten.

Unternehmensupdate:

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es bestimmten Direktoren, Officers und Beratern des Unternehmens insgesamt 4.099.481 Aktienoptionen zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens gewährt hat, die über einen Zeitraum von drei Jahren zu einem Preis von 1,10 USD pro Stammaktie ausgeübt werden können. Die Stammaktien, die im Rahmen der Optionen ausgegeben werden, unterliegen einer viermonatigen Haltefrist.