    Xi und Kim führen Gespräche

    • Xi Jinping und Kim Jong Un treffen sich in Peking.
    • Gespräche über bilaterale Themen und Zusammenarbeit.
    • Kims Besuch könnte Verhandlungsposition stärken.

    PEKING (dpa-AFX) - Nach der Teilnahme an der großen Militärparade in Peking sind Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu weiteren Gesprächen zusammengekommen. Das berichtete Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua, ohne zunächst weitere Details zu den Inhalten bekanntzugeben. Zuvor hatte ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums erklärt, dass beide Seiten Ansichten zu bilateralen Fragen und Themen von gemeinsamem Interesse austauschen würden. Der Besuch Kims habe "große Bedeutung".

    Zuletzt hatten sich Xi und Kim 2019 persönlich getroffen. China gilt als wichtiger wirtschaftlicher Unterstützer des durch internationale Sanktionen stark isolierten Landes. Seitdem schienen Peking und Pjöngjang jedoch wenig in Kontakt zu stehen. Nur wenige hochrangige Politiker aus China besuchten das Land. Auch deshalb werteten Beobachter Kims China-Reise als Zeichen für die Normalisierung der Beziehungen Nordkoreas mit China.

    Reise nach China könnte Signal an Trump sein

    Möglicherweise möchte der nordkoreanische Machthaber darüber hinaus seine Verhandlungsposition für mögliche Gespräche mit den Vereinigten Staaten verbessern. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump Ende August sein Interesse für ein weiteres Treffen mit Kim bekundet.

    Kim war am Dienstag per Zug in Peking eingetroffen und hatte am Mittwoch neben Xi und Russlands Präsident Wladimir Putin die Militärparade zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs verfolgt.

    Nach der Parade hatte er ein Treffen mit Putin, bei dem der Kremlchef die Entsendung nordkoreanischer Soldaten zur Unterstützung Russlands im Krieg gegen die Ukraine würdigte./jon/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
