    Aufwärtstrend bei den Zinsen - was Anschlussfinanzierer beachten sollten

    München (ots) - Die leichte Aufwärtsbewegung aus dem Juli hat auch im August bei
    den Bauzinsen angehalten. Für Kaufinteressierte ist dennoch nach wie vor ein
    guter Zeitpunkt, sich mit dem Immobilienkauf zu beschäftigen - zumal wieder
    sinkende Zinsen laut den Experten des Interhyp-Panels erst einmal nicht in Sicht
    sind. Auch Anschlussfinanzierer sollten lieber jetzt tätig werden.

    "Nach vielen Wochen ohne große Bewegung bei den Bauzinsen ist seit Mitte Juli
    ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen", erklärt Interhyp-Vertriebsvorständin
    Mirjam Mohr. "Dennoch bewegen sich die Zinsen weiterhin auf einem moderaten
    Niveau. Es ist noch gar nicht lange her, da lagen die Zinsen deutlich über 4
    Prozent. Von diesem Niveau sind wir mit aktuell rund 3,7 Prozent für zehnjährige
    Darlehen weiterhin deutlich entfernt".

    Zins-Prognose: Erst Seitwärtsbewegung - dann Anstieg

    Für die kommenden Wochen ist mit einer Seitwärtsbewegung bei den Zinsen zu
    rechnen. Fast alle im Rahmen des Interhyp-Panels befragten Experten gehen
    kurzfristig von gleichbleibenden Zinsen aus. Langfristig gibt es ein ebenso
    eindeutiges Bild: Hier gehen fast alle Experten von steigenden Konditionen aus.
    Der Grund: Infolge der beschlossenen Fiskalpakete wird die Neuverschuldung in
    Deutschland spürbar steigen, was auch die Renditen langfristiger Bundesanleihen
    weiter nach oben treiben dürfte. Dadurch würden auch die Bauzinsen steigen, die
    sich an der Entwicklung der Rendite langfristiger Bundesanleihen orientieren.

    "Kurzfristig rechnen wir mit gleichbleibenden Zinsen. Mittel- bis langfristig
    halten wir eine Steigerung der Zinsen für wahrscheinlich, sofern sich die
    wirtschaftliche Erholung fortsetzt. Der hohe Kapitalbedarf der Staaten wird zu
    steigenden Renditen und damit zu höheren Zinsen für Baufinanzierungen führen",
    heißt es dazu aus dem Panel.

    Worauf Anschlussfinanzierer achten sollten

    "Angesichts der aktuellen Zins-Prognosen gibt es für Kaufinteressierte keinen
    Grund zu warten, mit signifikant sinkenden Zinsen ist in der kommenden Zeit
    nicht zu rechnen. Aber auch Anschlussfinanzierer sollten das nach wie vor
    moderate Zins-Niveau nutzen. Wir empfehlen allen, deren Anschlussfinanzierung in
    drei oder weniger Jahren ansteht, sich jetzt beraten zu lassen, um die
    individuell beste Lösung zu finden", rät Mohr.

    Gerade im steigenden Zinsmarkt ist es wichtig, die Chance eines umfassenden
    Marktvergleichs bei der Anschlussfinanzierung zu nutzen - und gegebenenfalls
    umzuschulden. "Eine Umschuldung kann sich lohnen, auch wenn sie mit Kosten
    verbunden ist. Viele Banken bieten zum Beispiel attraktive Konditionen für neue
    Finanzierungskunden", erklärt Mohr. "Außerdem bewertet eine neue Bank die
    Immobilie neu. Weil die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren stark
    gestiegen sind und Eigentümer häufig bereits viel abbezahlt haben, sinkt in
    vielen Fällen der Beleihungsauslauf - und die Konditionen werden besser". Daher
    sollte man besser nicht sofort die Prolongation bei der Bestandsbank
    durchführen, sondern sich zunächst einen Überblick über die Angebote am Markt
    verschaffen.

    Ratsam ist auch, den bestehenden Kreditvertrag noch einmal im Detail anzusehen.
    Gibt es vielleicht eine Sondertilgung, die bisher wenig oder gar nicht genutzt
    wird? Durch Sondertilgungen kann man die Restschuld ganz unmittelbar senken.
    Vielleicht ist auch ein Tilgungssatzwechsel vereinbart, den man jetzt zum
    Beispiel durch eine Gehaltserhöhung nutzen kann und so in der Restlaufzeit mehr
    vom Kredit abbezahlt.

    Über Interhyp:

    Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private
    Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an
    die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an
    Einzelvermittlerinnen und -Vermittler und institutionelle Partner wendet, hat
    das Unternehmen 2024 ein Finanzierungsvolumen von 22,4 Milliarden Euro
    erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet
    die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer
    Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der
    eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten
    Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen
    und Mitarbeiter und ist an über 140 Standorten persönlich vor Ort für ihre
    Kundinnen und Kunden und Partner präsent.

    Pressekontakt:

    Constantin von Harsdorf, Chef vom Dienst, Interhyp AG, August-Everding-Straße
    24, 81671 München, Telefon: +49 (89) 20307 1380, E-Mail: presse@interhyp.de;
    https://www.interhyp.de

    http://presseportal.de/pm/12620/6110890
    OTS: INTERHYP AG




