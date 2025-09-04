Aufwärtstrend bei den Zinsen - was Anschlussfinanzierer beachten sollten

München (ots) - Die leichte Aufwärtsbewegung aus dem Juli hat auch im August bei

den Bauzinsen angehalten. Für Kaufinteressierte ist dennoch nach wie vor ein

guter Zeitpunkt, sich mit dem Immobilienkauf zu beschäftigen - zumal wieder

sinkende Zinsen laut den Experten des Interhyp-Panels erst einmal nicht in Sicht

sind. Auch Anschlussfinanzierer sollten lieber jetzt tätig werden.



"Nach vielen Wochen ohne große Bewegung bei den Bauzinsen ist seit Mitte Juli

ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen", erklärt Interhyp-Vertriebsvorständin

Mirjam Mohr. "Dennoch bewegen sich die Zinsen weiterhin auf einem moderaten

Niveau. Es ist noch gar nicht lange her, da lagen die Zinsen deutlich über 4

Prozent. Von diesem Niveau sind wir mit aktuell rund 3,7 Prozent für zehnjährige

Darlehen weiterhin deutlich entfernt".





Zins-Prognose: Erst Seitwärtsbewegung - dann Anstieg



Für die kommenden Wochen ist mit einer Seitwärtsbewegung bei den Zinsen zu

rechnen. Fast alle im Rahmen des Interhyp-Panels befragten Experten gehen

kurzfristig von gleichbleibenden Zinsen aus. Langfristig gibt es ein ebenso

eindeutiges Bild: Hier gehen fast alle Experten von steigenden Konditionen aus.

Der Grund: Infolge der beschlossenen Fiskalpakete wird die Neuverschuldung in

Deutschland spürbar steigen, was auch die Renditen langfristiger Bundesanleihen

weiter nach oben treiben dürfte. Dadurch würden auch die Bauzinsen steigen, die

sich an der Entwicklung der Rendite langfristiger Bundesanleihen orientieren.



"Kurzfristig rechnen wir mit gleichbleibenden Zinsen. Mittel- bis langfristig

halten wir eine Steigerung der Zinsen für wahrscheinlich, sofern sich die

wirtschaftliche Erholung fortsetzt. Der hohe Kapitalbedarf der Staaten wird zu

steigenden Renditen und damit zu höheren Zinsen für Baufinanzierungen führen",

heißt es dazu aus dem Panel.



Worauf Anschlussfinanzierer achten sollten



"Angesichts der aktuellen Zins-Prognosen gibt es für Kaufinteressierte keinen

Grund zu warten, mit signifikant sinkenden Zinsen ist in der kommenden Zeit

nicht zu rechnen. Aber auch Anschlussfinanzierer sollten das nach wie vor

moderate Zins-Niveau nutzen. Wir empfehlen allen, deren Anschlussfinanzierung in

drei oder weniger Jahren ansteht, sich jetzt beraten zu lassen, um die

individuell beste Lösung zu finden", rät Mohr.



Gerade im steigenden Zinsmarkt ist es wichtig, die Chance eines umfassenden

Marktvergleichs bei der Anschlussfinanzierung zu nutzen - und gegebenenfalls

umzuschulden. "Eine Umschuldung kann sich lohnen, auch wenn sie mit Kosten

verbunden ist. Viele Banken bieten zum Beispiel attraktive Konditionen für neue

Finanzierungskunden", erklärt Mohr. "Außerdem bewertet eine neue Bank die

Immobilie neu. Weil die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren stark

gestiegen sind und Eigentümer häufig bereits viel abbezahlt haben, sinkt in

vielen Fällen der Beleihungsauslauf - und die Konditionen werden besser". Daher

sollte man besser nicht sofort die Prolongation bei der Bestandsbank

durchführen, sondern sich zunächst einen Überblick über die Angebote am Markt

verschaffen.



Ratsam ist auch, den bestehenden Kreditvertrag noch einmal im Detail anzusehen.

Gibt es vielleicht eine Sondertilgung, die bisher wenig oder gar nicht genutzt

wird? Durch Sondertilgungen kann man die Restschuld ganz unmittelbar senken.

Vielleicht ist auch ein Tilgungssatzwechsel vereinbart, den man jetzt zum

Beispiel durch eine Gehaltserhöhung nutzen kann und so in der Restlaufzeit mehr

vom Kredit abbezahlt.



