    Börsen Update

    Börsen Update Europa - 04.09. - FTSE Athex 20 stark +2,24 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Der DAX steht bei 23.769,54 PKT und gewinnt bisher +0,69 %.
    Top-Werte: Siemens Energy +3,43 %, Porsche AG +3,28 %, Bayer +3,25 %
    Flop-Werte: Rheinmetall -2,72 %, Fresenius Medical Care -2,36 %, MTU Aero Engines -2,33 %

    Der MDAX bewegt sich bei 29.820,14 PKT und steigt um +0,37 %.
    Top-Werte: HelloFresh +3,63 %, Nordex +2,87 %, CTS Eventim +2,52 %
    Flop-Werte: HENSOLDT -2,98 %, TUI -2,74 %, Gerresheimer -2,57 %

    Der TecDAX bewegt sich bei 3.628,50 PKT und steigt um +0,50 %.
    Top-Werte: SMA Solar Technology +7,85 %, Nordex +2,87 %, Deutsche Telekom +1,45 %
    Flop-Werte: HENSOLDT -2,98 %, Formycon -2,43 %, TeamViewer -1,79 %

    Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:49) bei 5.340,74 PKT und steigt um +0,19 %.
    Top-Werte: Bayer +3,25 %, Nokia +2,25 %, BNP Paribas (A) +2,07 %
    Flop-Werte: Sanofi -9,17 %, Rheinmetall -2,72 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,67 %

    Der ATX bewegt sich bei 4.644,87 PKT und steigt um +0,81 %.
    Top-Werte: Verbund Akt.(A) +1,77 %, BAWAG Group +1,66 %, Mayr-Melnhof Karton +1,20 %
    Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,37 %, Immofinanz -1,28 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,02 %

    Der SMI steht bei 12.390,83 PKT und gewinnt bisher +1,36 %.
    Top-Werte: ABB +2,59 %, Givaudan +2,57 %, Geberit +2,00 %
    Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -0,20 %, Partners Group Holding -0,09 %, Amrize +0,10 %

    Der CAC 40 steht bei 7.715,49 PKT und gewinnt bisher +0,01 %.
    Top-Werte: Publicis Groupe +4,10 %, Credit Agricole +2,58 %, BNP Paribas (A) +2,07 %
    Flop-Werte: Sanofi -9,17 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,67 %, Pernod Ricard -2,19 %

    Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.604,95 PKT und steigt um +0,42 %.
    Top-Werte: ABB +2,59 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,55 %, Assa Abloy Registered (B) +1,52 %
    Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -0,84 %, SKF (B) -0,37 %, Swedbank Shs(A) -0,27 %

    Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.020,00 PKT und steigt um +2,24 %.
    Top-Werte: Jumbo +1,57 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,42 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,02 %
    Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,57 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,47 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,85 %



    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
