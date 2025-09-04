Jeff Tolnar, ein Veteran der Branche für erneuerbare Energien, wird Mitglied des Vorstands von Hylenr

HYDERABAD, Indien und DETROIT, 4. September 2025 /PRNewswire/ -- Hylenr, ein bahnbrechendes Unternehmen für saubere Energie, das sich auf die Kommerzialisierung von Niedrigenergie-Kernreaktionen (LENR) für globale Märkte konzentriert, gab heute die Ernennung von Jeff Tolnar in seinen Vorstand bekannt. Tolnar, eine erfahrene Führungskraft und Vordenkerin in der Branche der erneuerbaren Energien, verfügt über Fachwissen in den Bereichen Technologievermarktung, Energiesysteme und Marktentwicklung.

Tolnar bringt jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der sauberen Energien mit, um das Wachstum von Hylenr zu beschleunigen und die globale Wirkung der bahnbrechenden LENR-Technologie zu steigern.

Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei führenden Energie- und Technologieunternehmen, darunter Honeywell, Shoals Technologies Group und Landis+Gyr, war Tolnar maßgeblich an der Förderung nachhaltiger Lösungen in der gesamten Energie-Wertschöpfungskette beteiligt. Seine Führungsaufgaben erstreckten sich auf die Bereiche Strategie, Betrieb und Innovation - damit ist er bestens positioniert, um die nächste Wachstumsphase von Hylenr zu unterstützen.

"Die Vision von Hylenr, die LENR-Technologie zur Bereitstellung skalierbarer, sauberer und erschwinglicher Energie einzusetzen, deckt sich perfekt mit meiner lebenslangen Leidenschaft für erneuerbare Energien und Energieinnovationen", sagte Jeff Tolnar. "Ich fühle mich geehrt, dem Vorstand beizutreten und mit Ram, Sid und dem gesamten Team zusammenzuarbeiten, um diese transformative Technologie in die Welt zu bringen".

Die LENR-Plattform von Hylenr stellt einen Durchbruch in der sauberen Energieerzeugung dar, da sie eine hohe Energiedichte bei minimalem ökologischen Fußabdruck bietet. Während das Unternehmen von der fortgeschrittenen Forschung und Entwicklung zur Produktentwicklung und Vermarktung übergeht, wird Tolnar's Erfahrung dazu beitragen, strategische Entscheidungen, Partnerschaften und die Markteinführung zu steuern.

"Wir freuen uns sehr, Jeff im Vorstand willkommen zu heißen", sagte Ram Ramaseshan, Mitbegründer und CEO von Hylenr. "Sein Wissen über die Skalierung erneuerbarer Technologien und den Aufbau leistungsstarker Teams wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere LENR-Lösungen auf den globalen Energiemarkt bringen".

Siddhartha Durairajan, Mitbegründer und Geschäftsführer von Hylenr, fügte hinzu: "Jeff hat bei einigen der renommiertesten Unternehmen der Branche Innovationen vorangetrieben und teilt unser Engagement für die Lösung der Energieprobleme der Welt. Seine Führung wird dazu beitragen, dass Hylenr sein kühnes Versprechen einhält". Mit der Aufnahme von Tolnar in den Vorstand stärkt Hylenr seine Führungsriege an einem kritischen Wendepunkt und positioniert sich so, um traditionelle Energieparadigmen zu durchbrechen und weltweit nachhaltige Energie zu liefern.

Über Hylenr

Hylenr ist ein Unternehmen für saubere Energietechnologien, das innovative Lösungen auf der Grundlage von Niedrigenergie-Kernreaktionen (LENR) entwickelt. Ihre Aufgabe ist es, sichere, skalierbare und nachhaltige Energie für eine saubere und gerechtere Zukunft bereitzustellen. Mit einem Team von Innovatoren, Wissenschaftlern und Unternehmern definiert Hylenr neu, was im Bereich der erneuerbaren Energien möglich ist.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2764433/Jeff_Tolnar_Hylenr.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2650615/5491367/Hylenr_Logo.jpg

