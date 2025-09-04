    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsT. Rowe Price Group AktievorwärtsNachrichten zu T. Rowe Price Group

    T. Rowe Price Group Aktie steigt zweistellig - 04.09.2025

    Am 04.09.2025 ist die T. Rowe Price Group Aktie, bisher, um +6,56 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der T. Rowe Price Group Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    T. Rowe Price Group ist ein führender globaler Vermögensverwalter, der für seine fundierte Anlagestrategie und starke Research-Kompetenz bekannt ist. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Investmentfonds und Beratungsdiensten an. Hauptkonkurrenten sind BlackRock, Vanguard und Fidelity. Ein Alleinstellungsmerkmal ist der Fokus auf aktives Management und unabhängige Analysen.

    T. Rowe Price Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die T. Rowe Price Group Aktie. Mit einer Performance von +6,56 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von T. Rowe Price Group über einen Zuwachs von +12,21 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die T. Rowe Price Group Aktie damit um -1,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,46 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -17,23 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,14 % geändert.

    T. Rowe Price Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,94 %
    1 Monat +3,46 %
    3 Monate +12,21 %
    1 Jahr -2,47 %

    Informationen zur T. Rowe Price Group Aktie

    Es gibt 220 Mio. T. Rowe Price Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,50 Mrd.EUR wert.

    T. Rowe Price Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die T. Rowe Price Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur T. Rowe Price Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    T. Rowe Price Group

    +7,16 %
    -4,06 %
    +0,42 %
    +9,37 %
    -4,04 %
    -24,45 %
    -21,57 %
    +44,05 %
    +184,02 %
    ISIN:US74144T1088WKN:870967



