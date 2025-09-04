Die National Geographic Society und PepsiCo starten ein neues Food for Tomorrow-Programm mit Schwerpunkt auf regenerativer Landwirtschaft

WASHINGTON, 4. September 2025 /PRNewswire/ -- Heute gaben die National Geographic Society und PepsiCo ihre Zusammenarbeit bekannt, um die Kraft der Wissenschaft, des Geschichtenerzählens und der Bildung zu nutzen, um positive Veränderungen im gesamten globalen Lebensmittelsystem anzuregen, wobei der Schwerpunkt auf einer regenerativen Landwirtschaft liegt. Das Programm Food for Tomorrow unterstützt von National Geographic Explorer entwickelte Geschichten und Wissenschaftler, die sich mit der Zukunft der Ernährung befassen, durch atemberaubende Bilder, bewegende Erzählungen, angewandte wissenschaftliche Projekte und Datenvisualisierungskarten.

Es wird erwartet, dass die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2050 auf 10 Milliarden Menschen anwächst, und wenn sich die derzeitigen Trends fortsetzen, könnten nach Berichten der UNESCO bis zu diesem Zeitpunkt fast 90 % des Bodens degradiert sein. Um die wachsende Bevölkerung zu ernähren und Umweltbedrohungen wie Bodenverschlechterung und Lebensraumverlust einzudämmen, muss sich die Art und Weise, wie Lebensmittel angebaut werden, ändern. Regenerative Landwirtschaft - Anbaumethoden, die die Gesundheit des Bodens und der natürlichen Ressourcen wiederherstellen, anstatt sie zu erschöpfen - kann uns die Lebensmittel liefern, die wir essen, indem sie im Einklang mit der Natur und nicht gegen sie arbeitet. Food for Tomorrow wird das Bewusstsein dafür schärfen, wie sich die regenerative Landwirtschaft positiv auf die Landwirte auswirkt, unser Lebensmittelsystem stärkt und unseren Planeten schützt, und gleichzeitig jeden dazu befähigen, nachhaltigere Lebensmittel zu wählen.

„Unsere Zukunft wird davon geprägt sein, wie wir heute unsere Lebensmittel anbauen - und wir stellen uns vor, was möglich ist, wenn dieses System sowohl die Menschen als auch den Planeten ernährt", sagte Jill Tiefenthaler, CEO der National Geographic Society. „In Zusammenarbeit mit PepsiCo investieren wir in mutige Lösungen und in die Landwirte, Wissenschaftler und Geschichtenerzähler, die diese wichtige Arbeit leisten. Wir sind stolz darauf, eine globale Bewegung zu unterstützen, die auf Wissenschaft und Hoffnung beruht und dazu beiträgt, eine gedeihliche Zukunft für kommende Generationen zu schaffen."