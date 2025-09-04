    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    COSORI ICONIC(TM) Single, der erste Airfryer komplett aus Edelstahl, innen wie außen

    Düsseldorf (ots/PRNewswire) - Vorgestellt auf der IFA 2025: Die Cosori ICONICTM
    Single verbindet ein minimalistisches Edelstahldesign mit einer PFAS-freien
    Keramikbeschichtung und einem hocheffizienten DC-Motor mit Turboblaze(TM)
    Technologie. So werden bei jedem Gericht schnellere, sauberere und
    gleichmäßigere Ergebnisse erzielt.

    Der mehrfach ausgezeichnete Hersteller von Haushaltsgeräten COSORI, der zur
    VeSync-Familie gehört, hat heute die COSORI ICONIC(TM) Single vorgestellt. Sie
    wurde für rundherum hygienisches und unbedenkliches Kochen konzipiert. Die
    ICONIC feiert auf der IFA 2025 (Halle 6.1, Stand 107) ihr Debüt und ist ein
    Vorreiter bei der Verwendung von Edelstahl für sichtbare Oberflächen und den
    Hochtemperatur-Kochbereich. Zum Einsatz kommt zudem eine PFAS-freie
    Keramikbeschichtung. Zusammen mit einem starken DC-Motor und dem COSORI
    Turboblaze(TM)-Luftstromsystem mit fünf Lüftergeschwindigkeiten liefert die
    ICONIC knusprige und gleichmäßige Ergebnisse - schnell und effizient.

    Konsumenten wünschen sich Haushaltsgeräte, die einen gesunden Lebensstil
    unterstützen, ohne dass sie bei der Leistung Kompromisse eingehen müssen [1].
    Als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach gesundheitsbewussten Küchengeräten
    bietet COSORI mit dem neuen Modell eine nachhaltige Lösung: Die herkömmlichen
    Kunststoffkomponenten in der heißen Zone wurden durch Edelstahl ersetzt und es
    kommt ein PFAS-freier, keramikbeschichteter Korb zum Einsatz. So werden die
    Anforderungen der Verbraucher voll und ganz erfüllt. Das Material reduziert
    außerdem Gerüche, ist schmutzabweisend und sorgt für ein sorgenfreies
    Kocherlebnis, während der effiziente Gleichstrommotor zu köstlichen Ergebnissen
    verhilft.

    Key-Innovationen:

    - Edelstahlkonstruktion innen und außen: Ein Innenraum aus Edelstahl für die
    Garkammer und eine Außenhülle aus mattem Metall sorgen für Langlebigkeit, eine
    einfachere Reinigung und eine reduzierte Geruchsbildung.
    - Platzsparendes Design: Das kompakte und dennoch geräumige Fassungsvermögen von
    6,2 l bietet Platz für Mahlzeiten für zwei Personen, ohne die Küche zu
    überfüllen.
    - PFAS-freier, keramikbeschichteter Korb: Die Oberflächen, die mit Lebensmitteln
    in Kontakt kommen, sind PFAS-frei und ermöglichen so sauberes Kochen und
    einfache Pflege.
    - Hocheffizienter Gleichstrommotor: Ein Ventilator mit 3.600 U/min (bis zu 28 %
    schneller als herkömmliche Wechselstromventilatorsysteme*) sorgt für eine
    gleichmäßige Wärmezirkulation und damit für knusprige, gleichmäßige
    Ergebnisse.
    - TurboBlaze(TM) & 5-stufige Lüftergeschwindigkeit - Mit der TurboBlaze(TM)
    Technologie wird eine präzise Temperaturkontrolle und ein Luftstrom mit fünf
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    COSORI ICONIC(TM) Single, der erste Airfryer komplett aus Edelstahl, innen wie außen Vorgestellt auf der IFA 2025: Die Cosori ICONICTM Single verbindet ein minimalistisches Edelstahldesign mit einer PFAS-freien Keramikbeschichtung und einem hocheffizienten DC-Motor mit Turboblaze(TM) Technologie. So werden bei jedem Gericht …