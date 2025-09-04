COSORI ICONIC(TM) Single, der erste Airfryer komplett aus Edelstahl, innen wie außen

Düsseldorf (ots/PRNewswire) - Vorgestellt auf der IFA 2025: Die Cosori ICONICTM

Single verbindet ein minimalistisches Edelstahldesign mit einer PFAS-freien

Keramikbeschichtung und einem hocheffizienten DC-Motor mit Turboblaze(TM)

Technologie. So werden bei jedem Gericht schnellere, sauberere und

gleichmäßigere Ergebnisse erzielt.



Der mehrfach ausgezeichnete Hersteller von Haushaltsgeräten COSORI, der zur

VeSync-Familie gehört, hat heute die COSORI ICONIC(TM) Single vorgestellt. Sie

wurde für rundherum hygienisches und unbedenkliches Kochen konzipiert. Die

ICONIC feiert auf der IFA 2025 (Halle 6.1, Stand 107) ihr Debüt und ist ein

Vorreiter bei der Verwendung von Edelstahl für sichtbare Oberflächen und den

Hochtemperatur-Kochbereich. Zum Einsatz kommt zudem eine PFAS-freie

Keramikbeschichtung. Zusammen mit einem starken DC-Motor und dem COSORI

Turboblaze(TM)-Luftstromsystem mit fünf Lüftergeschwindigkeiten liefert die

ICONIC knusprige und gleichmäßige Ergebnisse - schnell und effizient.







unterstützen, ohne dass sie bei der Leistung Kompromisse eingehen müssen [1].

Als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach gesundheitsbewussten Küchengeräten

bietet COSORI mit dem neuen Modell eine nachhaltige Lösung: Die herkömmlichen

Kunststoffkomponenten in der heißen Zone wurden durch Edelstahl ersetzt und es

kommt ein PFAS-freier, keramikbeschichteter Korb zum Einsatz. So werden die

Anforderungen der Verbraucher voll und ganz erfüllt. Das Material reduziert

außerdem Gerüche, ist schmutzabweisend und sorgt für ein sorgenfreies

Kocherlebnis, während der effiziente Gleichstrommotor zu köstlichen Ergebnissen

verhilft.



Key-Innovationen:



- Edelstahlkonstruktion innen und außen: Ein Innenraum aus Edelstahl für die

Garkammer und eine Außenhülle aus mattem Metall sorgen für Langlebigkeit, eine

einfachere Reinigung und eine reduzierte Geruchsbildung.

- Platzsparendes Design: Das kompakte und dennoch geräumige Fassungsvermögen von

6,2 l bietet Platz für Mahlzeiten für zwei Personen, ohne die Küche zu

überfüllen.

- PFAS-freier, keramikbeschichteter Korb: Die Oberflächen, die mit Lebensmitteln

in Kontakt kommen, sind PFAS-frei und ermöglichen so sauberes Kochen und

einfache Pflege.

- Hocheffizienter Gleichstrommotor: Ein Ventilator mit 3.600 U/min (bis zu 28 %

schneller als herkömmliche Wechselstromventilatorsysteme*) sorgt für eine

gleichmäßige Wärmezirkulation und damit für knusprige, gleichmäßige

Ergebnisse.

- TurboBlaze(TM) & 5-stufige Lüftergeschwindigkeit - Mit der TurboBlaze(TM)

Technologie wird eine präzise Temperaturkontrolle und ein Luftstrom mit fünf Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Konsumenten wünschen sich Haushaltsgeräte, die einen gesunden Lebensstilunterstützen, ohne dass sie bei der Leistung Kompromisse eingehen müssen [1].Als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach gesundheitsbewussten Küchengerätenbietet COSORI mit dem neuen Modell eine nachhaltige Lösung: Die herkömmlichenKunststoffkomponenten in der heißen Zone wurden durch Edelstahl ersetzt und eskommt ein PFAS-freier, keramikbeschichteter Korb zum Einsatz. So werden dieAnforderungen der Verbraucher voll und ganz erfüllt. Das Material reduziertaußerdem Gerüche, ist schmutzabweisend und sorgt für ein sorgenfreiesKocherlebnis, während der effiziente Gleichstrommotor zu köstlichen Ergebnissenverhilft.Key-Innovationen:- Edelstahlkonstruktion innen und außen: Ein Innenraum aus Edelstahl für dieGarkammer und eine Außenhülle aus mattem Metall sorgen für Langlebigkeit, eineeinfachere Reinigung und eine reduzierte Geruchsbildung.- Platzsparendes Design: Das kompakte und dennoch geräumige Fassungsvermögen von6,2 l bietet Platz für Mahlzeiten für zwei Personen, ohne die Küche zuüberfüllen.- PFAS-freier, keramikbeschichteter Korb: Die Oberflächen, die mit Lebensmittelnin Kontakt kommen, sind PFAS-frei und ermöglichen so sauberes Kochen undeinfache Pflege.- Hocheffizienter Gleichstrommotor: Ein Ventilator mit 3.600 U/min (bis zu 28 %schneller als herkömmliche Wechselstromventilatorsysteme*) sorgt für einegleichmäßige Wärmezirkulation und damit für knusprige, gleichmäßigeErgebnisse.- TurboBlaze(TM) & 5-stufige Lüftergeschwindigkeit - Mit der TurboBlaze(TM)Technologie wird eine präzise Temperaturkontrolle und ein Luftstrom mit fünf