COSORI ICONIC(TM) Single, der erste Airfryer komplett aus Edelstahl, innen wie außen
Düsseldorf (ots/PRNewswire) - Vorgestellt auf der IFA 2025: Die Cosori ICONICTM
Single verbindet ein minimalistisches Edelstahldesign mit einer PFAS-freien
Keramikbeschichtung und einem hocheffizienten DC-Motor mit Turboblaze(TM)
Technologie. So werden bei jedem Gericht schnellere, sauberere und
gleichmäßigere Ergebnisse erzielt.
Der mehrfach ausgezeichnete Hersteller von Haushaltsgeräten COSORI, der zur
VeSync-Familie gehört, hat heute die COSORI ICONIC(TM) Single vorgestellt. Sie
wurde für rundherum hygienisches und unbedenkliches Kochen konzipiert. Die
ICONIC feiert auf der IFA 2025 (Halle 6.1, Stand 107) ihr Debüt und ist ein
Vorreiter bei der Verwendung von Edelstahl für sichtbare Oberflächen und den
Hochtemperatur-Kochbereich. Zum Einsatz kommt zudem eine PFAS-freie
Keramikbeschichtung. Zusammen mit einem starken DC-Motor und dem COSORI
Turboblaze(TM)-Luftstromsystem mit fünf Lüftergeschwindigkeiten liefert die
ICONIC knusprige und gleichmäßige Ergebnisse - schnell und effizient.
Single verbindet ein minimalistisches Edelstahldesign mit einer PFAS-freien
Keramikbeschichtung und einem hocheffizienten DC-Motor mit Turboblaze(TM)
Technologie. So werden bei jedem Gericht schnellere, sauberere und
gleichmäßigere Ergebnisse erzielt.
Der mehrfach ausgezeichnete Hersteller von Haushaltsgeräten COSORI, der zur
VeSync-Familie gehört, hat heute die COSORI ICONIC(TM) Single vorgestellt. Sie
wurde für rundherum hygienisches und unbedenkliches Kochen konzipiert. Die
ICONIC feiert auf der IFA 2025 (Halle 6.1, Stand 107) ihr Debüt und ist ein
Vorreiter bei der Verwendung von Edelstahl für sichtbare Oberflächen und den
Hochtemperatur-Kochbereich. Zum Einsatz kommt zudem eine PFAS-freie
Keramikbeschichtung. Zusammen mit einem starken DC-Motor und dem COSORI
Turboblaze(TM)-Luftstromsystem mit fünf Lüftergeschwindigkeiten liefert die
ICONIC knusprige und gleichmäßige Ergebnisse - schnell und effizient.
Konsumenten wünschen sich Haushaltsgeräte, die einen gesunden Lebensstil
unterstützen, ohne dass sie bei der Leistung Kompromisse eingehen müssen [1].
Als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach gesundheitsbewussten Küchengeräten
bietet COSORI mit dem neuen Modell eine nachhaltige Lösung: Die herkömmlichen
Kunststoffkomponenten in der heißen Zone wurden durch Edelstahl ersetzt und es
kommt ein PFAS-freier, keramikbeschichteter Korb zum Einsatz. So werden die
Anforderungen der Verbraucher voll und ganz erfüllt. Das Material reduziert
außerdem Gerüche, ist schmutzabweisend und sorgt für ein sorgenfreies
Kocherlebnis, während der effiziente Gleichstrommotor zu köstlichen Ergebnissen
verhilft.
Key-Innovationen:
- Edelstahlkonstruktion innen und außen: Ein Innenraum aus Edelstahl für die
Garkammer und eine Außenhülle aus mattem Metall sorgen für Langlebigkeit, eine
einfachere Reinigung und eine reduzierte Geruchsbildung.
- Platzsparendes Design: Das kompakte und dennoch geräumige Fassungsvermögen von
6,2 l bietet Platz für Mahlzeiten für zwei Personen, ohne die Küche zu
überfüllen.
- PFAS-freier, keramikbeschichteter Korb: Die Oberflächen, die mit Lebensmitteln
in Kontakt kommen, sind PFAS-frei und ermöglichen so sauberes Kochen und
einfache Pflege.
- Hocheffizienter Gleichstrommotor: Ein Ventilator mit 3.600 U/min (bis zu 28 %
schneller als herkömmliche Wechselstromventilatorsysteme*) sorgt für eine
gleichmäßige Wärmezirkulation und damit für knusprige, gleichmäßige
Ergebnisse.
- TurboBlaze(TM) & 5-stufige Lüftergeschwindigkeit - Mit der TurboBlaze(TM)
Technologie wird eine präzise Temperaturkontrolle und ein Luftstrom mit fünf
unterstützen, ohne dass sie bei der Leistung Kompromisse eingehen müssen [1].
Als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach gesundheitsbewussten Küchengeräten
bietet COSORI mit dem neuen Modell eine nachhaltige Lösung: Die herkömmlichen
Kunststoffkomponenten in der heißen Zone wurden durch Edelstahl ersetzt und es
kommt ein PFAS-freier, keramikbeschichteter Korb zum Einsatz. So werden die
Anforderungen der Verbraucher voll und ganz erfüllt. Das Material reduziert
außerdem Gerüche, ist schmutzabweisend und sorgt für ein sorgenfreies
Kocherlebnis, während der effiziente Gleichstrommotor zu köstlichen Ergebnissen
verhilft.
Key-Innovationen:
- Edelstahlkonstruktion innen und außen: Ein Innenraum aus Edelstahl für die
Garkammer und eine Außenhülle aus mattem Metall sorgen für Langlebigkeit, eine
einfachere Reinigung und eine reduzierte Geruchsbildung.
- Platzsparendes Design: Das kompakte und dennoch geräumige Fassungsvermögen von
6,2 l bietet Platz für Mahlzeiten für zwei Personen, ohne die Küche zu
überfüllen.
- PFAS-freier, keramikbeschichteter Korb: Die Oberflächen, die mit Lebensmitteln
in Kontakt kommen, sind PFAS-frei und ermöglichen so sauberes Kochen und
einfache Pflege.
- Hocheffizienter Gleichstrommotor: Ein Ventilator mit 3.600 U/min (bis zu 28 %
schneller als herkömmliche Wechselstromventilatorsysteme*) sorgt für eine
gleichmäßige Wärmezirkulation und damit für knusprige, gleichmäßige
Ergebnisse.
- TurboBlaze(TM) & 5-stufige Lüftergeschwindigkeit - Mit der TurboBlaze(TM)
Technologie wird eine präzise Temperaturkontrolle und ein Luftstrom mit fünf
Autor folgen