Realbotix ermöglicht das Chatten mit einem hyperrealistischen KI-Companion

LAS VEGAS, NEVADA, 4. September 2025 / IRW-Press / Realbotix Corp. (TSX-V: XBOT) (Frankfurt: 76M0.F) (OTC: XBOTF) („Realbotix“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten humanoiden Robotik, präsentiert auf seiner Produkt-Website www.realbotix.com seinen neuen hyperrealistischen KI-Chatbot Ask Aria. Die neuen Funktionen ermöglichen den Nutzern, anspruchsvolle, emotional intelligente Sprachkonversationen mit einer digitalen Version von Aria, einem KI-gestützten humanoiden Roboter und Vorzeigeprodukt von Realbotix, zu führen.

Dank der KI-Funktionen von Ask Aria haben Stakeholder, Kunden und die breite Öffentlichkeit die Möglichkeit, mit der KI von Realbotix von jedem beliebigen Ort auf der Welt aus zu kommunizieren. Durch den direkten Austausch können die Teilnehmer aus erster Hand erleben, wie die KI personalisierte, emotional bewusste Interaktionen ermöglicht.

Ask Aria ist ein Verkaufstool, das Kunden weltweit die Möglichkeit bietet, die KI-Fähigkeiten eines Roboters vor dem Kauf zu testen. Ask Aria ist zudem ein mehrsprachiges Tool, mit dem die Nutzer mit Aria in 25 unterschiedlichen Sprachen kommunizieren können. Aria erkennt die jeweilige Sprache automatisch und antwortet in derselben Sprache, wodurch das Erlebnis einem internationalen Publikum nahtlos zugänglich wird. Zusätzlich werden Interaktionen mit Ask Aria dafür genutzt, das KI-Modell von Realbotix zu trainieren.

„Die Option des direkten Zugriffs auf unsere KI über realbotix.com ist ein strategischer Schritt, der es potenziellen Partnern ermöglicht, das von uns entwickelte Sprachmodell, das wir in unseren Robotern verwenden, zu evaluieren“, erläutert Andrew Kiguel, CEO von Realbotix. „Diese KI nutzen wir für unsere gesamte Hardware, gleichzeitig ist unsere Plattform aber auch für die KI-Einbindung von Dritten offen.”

Kiguel weiter: „Die Einführung von Ask Aria ist ein entscheidender Meilenstein in der Entwicklung der KI-Technologie von Realbotix. Durch die direkte Interaktion mit den Nutzern und die Erhebung kritischer Daten können wir unsere Maßnahmen zur Skalierung der Technologie über verschiedene Branchen vorantreiben und KI-Lösungen anbieten, die sowohl kommerziell einsetzbar als auch sozial wirksam sind.“