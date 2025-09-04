Steht Brent Öl jetzt vor einem Preis-Schock? Ölpreis droht ein gewaltiges Beben

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter .

Die Edelmetalle haben es vorgemacht. Gold und Silber sprengten ihre charttechnischen Ketten und haussieren. Gold markierte bereits neue Rekordmarken jenseits der 3.500 US-Dollar. Silber brachte sich mit dem Ausbruch über die 40 US-Dollar in Stellung, um die Preisrallye entscheidend in Richtung 50 US-Dollar voranzutreiben. Während Gold und Silber haussieren, könnte es für Brent Öl jedoch ganz anders kommen. Die aktuelle Situation mahnt zur Vorsicht; zur großen Vorsicht.

Brent Öl – Ausbruch dürfte unmittelbar bevorstehen

In der letzten Kommentierung zu Brent Öl wurde an dieser Stelle die imposante symmetrische Dreiecksformation (orange dargestellt) thematisiert. Symmetrische Dreiecksformationen sind ambivalent. Nicht selten werden diese Formationen mit sehr dynamischen Bewegungen aufgelöst. Es gibt allerdings keine bevorzugte Ausbruchsrichtung, wie etwa bei bullischen Keilen. In den letzten Tagen unternahm Brent Öl einen vergeblichen Versuch, die obere Begrenzung der Dreiecksformation aufzubrechen. Der Vorstoß fiel in sich zusammen. Der Ölpreis orientierte sich daraufhin nach unten. Die untere Begrenzung des Dreiecks gerät zunehmend unter Druck. Sollte es nun zum Ausbruch über die Unterseite kommen, könnte es für Brent Öl ruppig werden.

Fundamentale Aspekte lassen wenig Gutes erwarten

Das Getriebe könnte etwas Öl vertragen, denn hier knirscht es unter fundamentalen Aspekten gewaltig. Womöglich kommt es in den nächsten Tagen zum vollständigen Getriebeschaden, denn zwei zentrale Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Zum einen ist es der eminent wichtige US-Arbeitsmarktbericht für August, der am morgigen Freitag veröffentlicht wird und weitreichende Folgen für Aktien- und Rohstoffmärkte haben könnte. Dass Aktienindizes, wie Dax, S&P 500 und Nasdaq 100 aktuell straucheln, passt zur ambivalenten Situation bei Brent Öl. Für Brent Öl wird es dann auch noch einmal am Wochenende spannend. Die ölproduzierenden Länder treffen sich im OPEC+ Format am Sonntag (07. September). Das Risiko einer weiteren Ausdehnung der Ölförderung - zuletzt wurden ja quasi regelmäßig derartige Beschlüsse auf den Treffen gefasst – ist nicht von der Hand zu weisen. Sollte der Ölhahn durch die OPEC+ weiter aufgedreht werden, würde das zusätzliche Öl auf einen ohnehin bereits sehr gut versorgten Markt treffen. Und das ist durchaus noch wohlwollend umschrieben.

Zusammengefasst – Lage spitzt sich dramatisch zu

Die Warnzeichen mehren sich. Der jüngste Rücksetzer bei Brent Öl zeugt von der Vorsicht der Marktakteure hinsichtlich der anstehenden Ereignisse. Vor allem das OPEC+ Treffen sorgt hier für Verunsicherung. Das schwache Chartbild und hier insbesondere der gescheiterte Ausbruchsversuch über die Oberseite mahnen zur Vorsicht. Bei der Auflösung von symmetrischen Dreiecken kommt es nicht selten zu Fehlausbrüchen, die dem eigentlichen Ausbruch unmittelbar vorausgehen. Sollte sich das auch im Fall von Brent Öl bestätigen, dann könnte dem Ölpreis ein Beben ins Haus stehen. Ein Rücksetzer unter 65 US-Dollar würde sofort den Preisbereich 60 US-Dollar / 58 US-Dollar auf die Agenda setzen. Sollte es gar unter die 58 US-Dollar gehen, wäre auch ein Preiseinbruch auf 50 US-Dollar nicht auszuschließen. Erste charttechnische Entlastung würde hingegen ein deutlicher Vorstoß über die 70 US-Dollar mit sich bringen.

Die Aktienkursverläufe der großen Ölproduzenten Exxon Mobil, Chevron, BP und Shell zeichnen trotz positiver Ansätze noch immer kein klares Bild. Auch hier geht das Warten auf die Entscheidung, auf den Knall, weiter.

Die Veröffentlichung der frischen Daten der EIA (U.S. Energy Information Administration) für die Woche zum 29. August findet nach Redaktionsschluss statt. Möglicherweise geben die aktuellen Daten zu den US-Rohöllagerbeständen und zur US-Ölförderung weitere Impulse.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

