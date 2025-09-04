Aventis Energy berichtet über VTEM-Messung auf dem Kupferprojekt Sting

4. September 2025, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Aventis Energy („Aventis“ oder das „Unternehmen“) (CSE:AVE | FWB:C0O0 | OTC: VBAMF) berichtet, dass es Geotech Ltd. („Geotech“) beauftragt und eine VTEM-Messung (Versatile Time-Domain Electromagnetic) (die „Messung“) auf zwei seiner aussichtsreichen Claimblöcken auf dem Kupferprojekt Sting („Sting“ oder das „Projekt“) im Westen von Neufundland, Kanada, durchgeführt hat.

Das von Geotech genutzte, marktführende VTEM-System wurde über insgesamt 311 geplanten Linienkilometern (siehe Abbildung 1) eingesetzt. Die beiden anvisierten Claimblöcke wurden zuvor nicht mittels luftgestützter Geophysik untersucht, und auf dem südlichen Claimblock fanden seit 1991 nur wenige Explorationstätigkeiten statt, obwohl er die südliche Ausdehnung der Basalteinheit im Gebiet enthält, die als günstig für eine vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) gilt. Die Messung wurde speziell auf die Entdeckung elektromagnetischer Leiter an der Oberfläche und in der Tiefe, die einen Hinweis auf Sulfidmineralisierung und das Vorkommen von VMS-Lagerstätten liefern können, abgestimmt.

Michael Mulberry, Chief Executive Officer & Direktor des Unternehmens, sagte: „Die VTEM-Messung wird wichtige Ergebnisse liefern, die unsere zukünftigen Explorationsarbeiten in diesem Gebiet leiten werden. Unsere Arbeiten im Jahr 2024 auf dem Projekt Sting bestätigten, dass das Projektgebiet sehr rohstoffreich ist, und wir freuen uns auf die zukünftigen Prospektionsarbeiten, die Bodenbeprobung und die geophysikalischen Bodenuntersuchungen sowie die potenziellen Bohrarbeiten nach der Identifizierung erheblicher Anomalien.“

Obwohl auf dem südlichen Claimblock, der im Fokus dieser Vermessung steht, bislang wenig Explorationsarbeiten durchgeführt wurden, ergab eine Bodenbeprobung im Jahr 1991 zwei nennenswerte Anomalien in Zinkbodenproben über Streichlängen von mindestens 400 Metern. Die anschließenden geophysikalischen Bodenarbeiten waren vom Ausmaß begrenzt, wobei davon ausgegangen wurde, dass Zink- (bis zu 5,1% Zn) und Kupfer- (bis zu 1,33% Cu)-haltige Gesteinsproben im Gebiet einen lokalen Ursprung in der Nähe haben.1