Skoda Vision O
Erste Designskizzen veröffentlicht und Weltpremiere live auf YouTube
Mladá Boleslav (ots) - > Letzter Teaser zur Vision O vor der Weltpremiere zeigt
Details zum Exterieur und Interieur der Konzeptstudie
> Die Weltpremiere des kommenden Designkonzepts ist für den 8. September um
17:30 Uhr MEZ geplant und wird live auf den YouTube-Kanälen von Skoda Auto
übertragen
> Die Designstudie Vision O zeigt die Zukunft der Skoda Kombimodelle und blickt
auf die nächste Generation der Designsprache 'Modern Solid'
Skoda steht kurz vor der Vorstellung der neuen Konzeptstudie Vision O, die das
Kombi-Segment und die zukünftige Designsprache der Marke revolutionieren wird.
Mit dem letzten Teaser vor der Weltpremiere veröffentlicht Skoda nun Skizzen mit
Details zum Innen- und Außendesign. Der tschechische Automobilhersteller wird
das Designkonzept Vision O bei der Weltpremiere am 8. September 2025 in München
vorstellen, die live auf dem offiziellen YouTube-Kanal
(https://youtube.com/live/DR41gG8ZiSw) von Skoda übertragen wird.
Enthüllung der letzten Details des Konzeptfahrzeugs vor seiner Weltpremiere
Die ersten Designskizzen der Vision O zeigen die Karosserie und die
Linienführung des Innenraums. Die Silhouette des gesamten Fahrzeugs
unterstreicht die verbesserte Aerodynamik der Studie, die Effizienz und
Reichweite des Fahrzeugs erhöht. Mit den bisherigen Video-Teasern hat Skoda
bereits erste Details der überarbeitete Modern Solid-Designsprache im Innen- und
Außendesign des Konzeptfahrzeugs vorgestellt.
Weltpremiere nächste Woche in München
Die Weltpremiere ist für Montag, den 8. September 2025, um 17:30 Uhr MEZ geplant
und wird live auf dem offiziellen YouTube-Kanal
(https://youtube.com/live/DR41gG8ZiSw) von Skoda übertragen. Die Skoda Vision O
wird am 9. September von 13:00 bis 18:00 Uhr in München in der ISARPOST
Eventlocation, Sonnenstraße 26, öffentlich vorgestellt.
Pressekontakt:
Ulrich Bethscheider-Kieser
Leiter Produkt- und Markenkommunikation
Telefon +49 6150 133 121
E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de
Karel Müller
Media Relations
Telefon: +49 6150 133 115
E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6110953
OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH
