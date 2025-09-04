Erste Designskizzen veröffentlicht und Weltpremiere live auf YouTube

Mladá Boleslav (ots) - > Letzter Teaser zur Vision O vor der Weltpremiere zeigt

Details zum Exterieur und Interieur der Konzeptstudie



> Die Weltpremiere des kommenden Designkonzepts ist für den 8. September um

17:30 Uhr MEZ geplant und wird live auf den YouTube-Kanälen von Skoda Auto

übertragen



> Die Designstudie Vision O zeigt die Zukunft der Skoda Kombimodelle und blickt

auf die nächste Generation der Designsprache 'Modern Solid'





Skoda steht kurz vor der Vorstellung der neuen Konzeptstudie Vision O, die das

Kombi-Segment und die zukünftige Designsprache der Marke revolutionieren wird.

Mit dem letzten Teaser vor der Weltpremiere veröffentlicht Skoda nun Skizzen mit

Details zum Innen- und Außendesign. Der tschechische Automobilhersteller wird

das Designkonzept Vision O bei der Weltpremiere am 8. September 2025 in München

vorstellen, die live auf dem offiziellen YouTube-Kanal

(https://youtube.com/live/DR41gG8ZiSw) von Skoda übertragen wird.



Enthüllung der letzten Details des Konzeptfahrzeugs vor seiner Weltpremiere



Die ersten Designskizzen der Vision O zeigen die Karosserie und die

Linienführung des Innenraums. Die Silhouette des gesamten Fahrzeugs

unterstreicht die verbesserte Aerodynamik der Studie, die Effizienz und

Reichweite des Fahrzeugs erhöht. Mit den bisherigen Video-Teasern hat Skoda

bereits erste Details der überarbeitete Modern Solid-Designsprache im Innen- und

Außendesign des Konzeptfahrzeugs vorgestellt.



Weltpremiere nächste Woche in München



Die Weltpremiere ist für Montag, den 8. September 2025, um 17:30 Uhr MEZ geplant

und wird live auf dem offiziellen YouTube-Kanal

(https://youtube.com/live/DR41gG8ZiSw) von Skoda übertragen. Die Skoda Vision O

wird am 9. September von 13:00 bis 18:00 Uhr in München in der ISARPOST

Eventlocation, Sonnenstraße 26, öffentlich vorgestellt.



