    Erste Designskizzen veröffentlicht und Weltpremiere live auf YouTube

    Mladá Boleslav (ots) - > Letzter Teaser zur Vision O vor der Weltpremiere zeigt
    Details zum Exterieur und Interieur der Konzeptstudie

    > Die Weltpremiere des kommenden Designkonzepts ist für den 8. September um
    17:30 Uhr MEZ geplant und wird live auf den YouTube-Kanälen von Skoda Auto
    übertragen

    > Die Designstudie Vision O zeigt die Zukunft der Skoda Kombimodelle und blickt
    auf die nächste Generation der Designsprache 'Modern Solid'

    Skoda steht kurz vor der Vorstellung der neuen Konzeptstudie Vision O, die das
    Kombi-Segment und die zukünftige Designsprache der Marke revolutionieren wird.
    Mit dem letzten Teaser vor der Weltpremiere veröffentlicht Skoda nun Skizzen mit
    Details zum Innen- und Außendesign. Der tschechische Automobilhersteller wird
    das Designkonzept Vision O bei der Weltpremiere am 8. September 2025 in München
    vorstellen, die live auf dem offiziellen YouTube-Kanal
    (https://youtube.com/live/DR41gG8ZiSw) von Skoda übertragen wird.

    Enthüllung der letzten Details des Konzeptfahrzeugs vor seiner Weltpremiere

    Die ersten Designskizzen der Vision O zeigen die Karosserie und die
    Linienführung des Innenraums. Die Silhouette des gesamten Fahrzeugs
    unterstreicht die verbesserte Aerodynamik der Studie, die Effizienz und
    Reichweite des Fahrzeugs erhöht. Mit den bisherigen Video-Teasern hat Skoda
    bereits erste Details der überarbeitete Modern Solid-Designsprache im Innen- und
    Außendesign des Konzeptfahrzeugs vorgestellt.

    Weltpremiere nächste Woche in München

    Die Weltpremiere ist für Montag, den 8. September 2025, um 17:30 Uhr MEZ geplant
    und wird live auf dem offiziellen YouTube-Kanal
    (https://youtube.com/live/DR41gG8ZiSw) von Skoda übertragen. Die Skoda Vision O
    wird am 9. September von 13:00 bis 18:00 Uhr in München in der ISARPOST
    Eventlocation, Sonnenstraße 26, öffentlich vorgestellt.

