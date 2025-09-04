Enfinity Global sichert Finanzierung in Höhe von 316 Millionen Euro für 276 MW-Solarprojekte in Italien

MAILAND, 4. September 2025 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, gab heute den erfolgreichen Abschluss der Finanzierung von 316 Millionen Euro für den Bau von acht Solarkraftwerken in Italien bekannt. Die Projekte mit einer Gesamtkapazität von 276 MW befinden sich an strategisch günstigen Standorten in den Regionen Emilia Romagna, Basilicata und Latium. Die Solarkraftwerke sollen bis Ende 2026 vollständig in Betrieb sein.

Die Finanzierung wurde über eine Club-Deal-Struktur arrangiert, bei der ING, Rabobank und BNP Paribas als Mandated Lead Arrangers, Kreditgeber, Original Hedging Counterparties und Green Loan Coordinators fungierten. Das Finanzierungspaket umfasst 214 Millionen Euro an vorrangigen Krediten ohne Rückgriffsrecht sowie 101 Millionen Euro an Fazilitäten für Mehrwertsteuer, Akkreditive für PPAs, PV-Module und Stilllegungsverpflichtungen.

Die durch dieses neue Portfolio erzeugte Energie wird voraussichtlich insgesamt 403 GWh pro Jahr betragen, was zu einer geschätzten Reduzierung der CO₂e-Emissionen um 109.000 Tonnen pro Jahr führt. Dies entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von etwa 150.000 italienischen Haushalten.

"Wir sind stolz darauf, mit Rabobank, BNP Paribas und ING zusammenzuarbeiten, um die Energiewende in Italien weiter zu beschleunigen", sagte Carlos Domenech, CEO von Enfinity Global . "Dieser Meilenstein bestätigt unsere langfristige Vision und unser Engagement für den Aufbau einer nachhaltigen Energieplattform, die es unseren Kunden ermöglicht, Zugang zu wettbewerbsfähiger Energie zu erhalten, um ihr Wachstum voranzutreiben, während wir Investitionen in Italien fördern und neue Arbeitsplätze schaffen".

"Dies ist unsere bisher größte Projektfinanzierung in Italien, die unsere Marktführerschaft unterstreicht und unsere Präsenz in Regionen mit hohem Energiebedarf ausbaut", kommentierte Julio Fournier Fisas, Enfinity Global General Manager für Europa, . "Diese Vereinbarung unterstützt unsere Strategie, die Energieerzeugung näher an die Verbrauchszentren zu bringen, und ermöglicht es uns, den wachsenden Energiebedarf von Unternehmen und Industriekunden je nach ihrem geografischen Standort besser zu decken".