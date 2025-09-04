    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Bullenmarkt

    Morgan Stanley: Märkte stehen vor einem unglaublichen Aufwärtstrend!

    Ein führender Stratege des Finanzriesen Morgan Stanley erwartet eine Rallye am Aktienmarkt.

    Michael Wilson, Chief Investment Officer (CIO) und leitender US-Aktienstratege bei Morgan Stanley, schreibt in einer Mitteilung an Kunden, dass die Wirtschaft sich in einem Early-Cycle-Umfeld befinde, in dem insbesondere Small-Cap-Aktien stark zulegen könnten.

    "Wir widersprechen der Vorstellung, dass Zinssenkungen bereits eingepreist sind. Wir respektieren das bevorstehende schwache saisonale Zeitfenster, bleiben jedoch Käufer von Rücksetzern, falls sie auftreten."

    Zudem hätten zinssensitive Aktien wie Small Caps in diesem Jahr hinterhergehinkt, was auf Nachholpotenzial hindeute, fügte er hinzu.

    Wilson weist allerdings darauf hin, dass Inflationsdaten und schwache saisonale Trends in diesem Monat Risiken für die Rallye darstellen könnten, er prognostiziert jedoch eine starke Aufwärtsbewegung bis zum Jahresende.

    Strategen bei Evercore ISI unter der Leitung von Julian Emanuel prognostizieren, dass die Euphorie bis Ende 2026 weitere 20 Prozent Gewinn im Index bringen könnte, da "eine technologische Revolution" die Aktien weiter stützen werde.

    Unterdessen bekräftigte das Handelsteam von JPMorgan Chase & Co. unter Andrew Tyler am Montagmorgen seine bullishe Haltung, unter Verweis auf bevorstehende Zinssenkungen, die Rückkehr von Privatanlegern und einen Anstieg der Kapitalmarktaktivität sowie weitere positive Faktoren.

    Wilson warnte, dass die Rallye durch schwache saisonale Trends im September sowie durch stärker als erwartete Inflationsdaten Risiken unterliegt. Gleichzeitig betonte er, dass jede kurzfristige Konsolidierung der Aktien eine starke Jahresendrallye vorbereiten würde, sollte sie eintreten.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Verfasst von Krischan Orth
    2 im Artikel enthaltene Werte
