36 Mrd. Liter mehr eFuels - Neue Studie identifiziert Potential unvermeidbarer industrieller CO2-Punktquellen für eFuel-Produktion in Europa (FOTO)

Berlin (ots) - Frontier Economics hat im Auftrag der eFuel Alliance und der

Electric Natural Gas-Coalition industrielle und biogene CO2-Punktquellen in den

europäischen Mitgliedsstaaten untersucht. Die Studie zielt darauf ab, die

Verfügbarkeit und das Potenzial großer CO2-Punktquellen in der EU mitsamt

Entwicklung bis 2050 zu bewerten, von denen CO2 als Rohstoff für die Herstellung

synthetischer Kraftstoffe bezogen werden könnten. Untersucht wurden die

CO2-Emissionen der Kernsektoren Industrie, Energie und Biokraftstoff- und

Biomasseproduktion.



CO2 ist für die Herstellung von erneuerbaren Kraftstoffen ein unverzichtbarer

Rohstoff. Durch den Aufbau einer CO2-Kreislaufwirtschaft können insbesondere

unvermeidbare CO2-Quellen wie Zement- oder Betonwerke, Chemie oder Stahlwerke

ihren CO2-Fußabdruck verringern. Unterschieden wird in der Studie zwischen

prozessbedingten unvermeidbaren und energetisch vermeidbaren

Industrieemissionen. Im Jahr 2022 wären theoretisch insgesamt bis zu 828 Mt

CO2/Jahr nutzbar gewesen. Bis 2050 sinkt dieses Volumen auf 661 Mt CO2/Jahr. Die

EU erlaubt die Nutzung von industriellen CO2-Emissionen nur bis 2041 - zu kurz

für viele eFuel-Projekte.





Nach 2041 sind nur noch biogene Punktquellen für die Kraftstoffproduktion

zulässig. Real blieben damit etwa 368 Mt CO2/Jahr verfügbar. Davon ist

allerdings nur ein Bruchteil wirtschaftlich nutzbar. Würden zusätzlich

unvermeidbare Prozessemissionen aus der Industrie zugelassen, ließen sich 130 Mt

CO2/Jahr zusätzlich nutzen - genug für ca. 36 Mrd. Liter (Dieseläquivalent)

eFuels im Jahr 2050. Der prognostizierte Bedarf an synthetischen Kraftstoffen

liegt je nach Szenario bei 41-84 Mrd. Litern.



Der derzeitige europäische Rechtsrahmen, darin der geltende Delegierte Rechtsakt

(EU) 2023/1185 verlangt, dass industrielle CO2-Quellen nur bis 2041

(Stromerzeugung bis 2036) zulässig und an ein "wirksames CO2-Bepreisungssystem"

gekoppelt sind, welches außerhalb von Europa nicht existiert. "Diese Vorgaben

sind zu restriktiv und stehen einer schnellen Industrialisierung entgegen",

argumentiert Ralf Diemer, Hauptgeschäftsführer der eFuel Alliance. "Wir brauchen

eine pragmatische Nutzbarmachung unvermeidbarer industrieller CO2-Punktquellen

und damit eine zeitnahe Überarbeitung des Delegierten Rechtsaktes." Die

Kommission sieht vor, die Produktionskriterien für grünen Wasserstoff und eFuels

erst im Juli 2028 wieder zu untersuchen.



"Erlauben wir regulatorisch die Anrechnung von unvermeidbaren industriellen

CO2-Emissionen, beschleunigen wir damit die Verfügbarkeit und Skalierung von

erneuerbaren Kraftstoffen erheblich", appelliert Diemer. "Die aktuelle

Beschränkung auf biogene Quellen ab 2041 bremst Projekte aus, obwohl europaweit

genügend geeignete CO2-Punktquellen vorhanden sind und vorhanden bleiben

werden."



Heute liegen dichte Cluster industrieller CO2-Emissionen u. a. in Deutschland,

den Benelux-Ländern, Norditalien, Nordost-Spanien und Südfrankreich ; bis 2050

bleiben Chemie-, Stahl- und Zementstandorte zentrale Emittenten unvermeidbarer

Prozessemissionen. Die Nutzung dieser CO2-Quellen zur Produktion von eFuels

sichert Standorte und Beschäftigung und ermöglicht zusätzliche Wertschöpfung.



