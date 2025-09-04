36 Mrd. Liter mehr eFuels - Neue Studie identifiziert Potential unvermeidbarer industrieller CO2-Punktquellen für eFuel-Produktion in Europa (FOTO)

    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas
    Berlin (ots) - Frontier Economics hat im Auftrag der eFuel Alliance und der
    Electric Natural Gas-Coalition industrielle und biogene CO2-Punktquellen in den
    europäischen Mitgliedsstaaten untersucht. Die Studie zielt darauf ab, die
    Verfügbarkeit und das Potenzial großer CO2-Punktquellen in der EU mitsamt
    Entwicklung bis 2050 zu bewerten, von denen CO2 als Rohstoff für die Herstellung
    synthetischer Kraftstoffe bezogen werden könnten. Untersucht wurden die
    CO2-Emissionen der Kernsektoren Industrie, Energie und Biokraftstoff- und
    Biomasseproduktion.

    CO2 ist für die Herstellung von erneuerbaren Kraftstoffen ein unverzichtbarer
    Rohstoff. Durch den Aufbau einer CO2-Kreislaufwirtschaft können insbesondere
    unvermeidbare CO2-Quellen wie Zement- oder Betonwerke, Chemie oder Stahlwerke
    ihren CO2-Fußabdruck verringern. Unterschieden wird in der Studie zwischen
    prozessbedingten unvermeidbaren und energetisch vermeidbaren
    Industrieemissionen. Im Jahr 2022 wären theoretisch insgesamt bis zu 828 Mt
    CO2/Jahr nutzbar gewesen. Bis 2050 sinkt dieses Volumen auf 661 Mt CO2/Jahr. Die
    EU erlaubt die Nutzung von industriellen CO2-Emissionen nur bis 2041 - zu kurz
    für viele eFuel-Projekte.

    Nach 2041 sind nur noch biogene Punktquellen für die Kraftstoffproduktion
    zulässig. Real blieben damit etwa 368 Mt CO2/Jahr verfügbar. Davon ist
    allerdings nur ein Bruchteil wirtschaftlich nutzbar. Würden zusätzlich
    unvermeidbare Prozessemissionen aus der Industrie zugelassen, ließen sich 130 Mt
    CO2/Jahr zusätzlich nutzen - genug für ca. 36 Mrd. Liter (Dieseläquivalent)
    eFuels im Jahr 2050. Der prognostizierte Bedarf an synthetischen Kraftstoffen
    liegt je nach Szenario bei 41-84 Mrd. Litern.

    Der derzeitige europäische Rechtsrahmen, darin der geltende Delegierte Rechtsakt
    (EU) 2023/1185 verlangt, dass industrielle CO2-Quellen nur bis 2041
    (Stromerzeugung bis 2036) zulässig und an ein "wirksames CO2-Bepreisungssystem"
    gekoppelt sind, welches außerhalb von Europa nicht existiert. "Diese Vorgaben
    sind zu restriktiv und stehen einer schnellen Industrialisierung entgegen",
    argumentiert Ralf Diemer, Hauptgeschäftsführer der eFuel Alliance. "Wir brauchen
    eine pragmatische Nutzbarmachung unvermeidbarer industrieller CO2-Punktquellen
    und damit eine zeitnahe Überarbeitung des Delegierten Rechtsaktes." Die
    Kommission sieht vor, die Produktionskriterien für grünen Wasserstoff und eFuels
    erst im Juli 2028 wieder zu untersuchen.

    "Erlauben wir regulatorisch die Anrechnung von unvermeidbaren industriellen
    CO2-Emissionen, beschleunigen wir damit die Verfügbarkeit und Skalierung von
    erneuerbaren Kraftstoffen erheblich", appelliert Diemer. "Die aktuelle
    Beschränkung auf biogene Quellen ab 2041 bremst Projekte aus, obwohl europaweit
    genügend geeignete CO2-Punktquellen vorhanden sind und vorhanden bleiben
    werden."

    Heute liegen dichte Cluster industrieller CO2-Emissionen u. a. in Deutschland,
    den Benelux-Ländern, Norditalien, Nordost-Spanien und Südfrankreich ; bis 2050
    bleiben Chemie-, Stahl- und Zementstandorte zentrale Emittenten unvermeidbarer
    Prozessemissionen. Die Nutzung dieser CO2-Quellen zur Produktion von eFuels
    sichert Standorte und Beschäftigung und ermöglicht zusätzliche Wertschöpfung.

