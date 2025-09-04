ZenaTech stellt auf mehreren bevorstehenden Investorenkonferenzen Fortschritte im Bereich Drone-as-a-Service und im US-Verteidigungsgeschäft vor

Vancouver, British Columbia, (4. September 2025) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen für Unternehmen, der auf KI-gestützte Drohnen (auf Basis künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute die Teilnahme des Unternehmens an mehreren bevorstehenden Investorenkonferenzen in den USA sowie an einer europäischen Roadshow in den kommenden zwei Monaten bekannt. Diese Veranstaltungen bieten eine Kombination aus Präsentationsmöglichkeiten und Einzelgesprächen mit wichtigen institutionellen Investoren, Fondsmanagern und Family Offices. Die Führungskräfte des Unternehmens werden die neuesten Entwicklungen und Fortschritte bei der Einführung des Geschäftsmodells „Drone-as-a-Service“, der Entwicklung kommerzieller Drohnenlösungen sowie im US-Verteidigungsgeschäft erläutern.

H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Conference – führende Hauptredner aus der Branche, Präsentationen von Unternehmen, persönliche Treffen mit Investoren sowie Networking-Möglichkeiten für Wachstumsunternehmen, Privatanleger, Fondsmanager und institutionelle Teilnehmer.

Datum: 8.–10. September 2025 | Ort: Lotte New York Palace Hotel, New York, NY

ArcStone-Kingswood Growth Summit 2025 – Bei dieser führenden kanadischen Wachstumskonferenz für Unternehmen und Investoren treffen börsennotierte Unternehmen, die das Wachstum der Kapitalmärkte vorantreiben, auf institutionelle Investoren aus ganz Kanada und den USA. Zudem werden Innovationen in verschiedenen Sektoren vorgestellt.

Datum: 18. September 2025 | Ort: The St. Regis Toronto, ON

ZenaTech European Investor Roadshow – Frankfurt, München, Berlin – Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech, und Linda Montgomery, VP of Corporate Development, werden sich in drei deutschen Finanzzentren mit institutionellen Investoren, Family Offices und Medienvertretern treffen, um die Wachstumsstrategie des Unternehmens zu erörtern. Interessenten, die ein Treffen vereinbaren möchten, können sich unter investors@zenatech.com an das IR-Team von ZenaTech wenden.

Datum: 22.–26. September 2025 | Orte: Frankfurt, München, Berlin

LD Micro Main Event XIX – Diese führende Micro-Cap-Konferenz bietet Präsentationen von Unternehmen, Podiumsdiskussionen und Networking-Möglichkeiten. Die Veranstaltung ist dafür bekannt, vielversprechende Micro-Cap-Unternehmen mit institutionellen Investoren zusammenzubringen. Sie bietet eine dynamische Plattform für Einzelgespräche und Präsentationen in Bereichen wie KI, Robotik und Spitzentechnologie.

Datum: 19.–21. Oktober 2025 | Ort: Hotel del Coronado, San Diego, CA

Stocktoberfest Presented by StockTwits – ein dynamisches Treffen von Händlern, Machern und Investoren, das sinnvolle Gespräche über das Engagement von privaten Anlegern, Markttrends und Storytelling im digitalen Zeitalter fördern möchte.

Datum: 20.–22. Oktober 2025 | Ort: Hotel del Coronado, Coronado, CA

Maxim Group 2025 Growth Summit – eine branchenübergreifende Investorenveranstaltung, die aufstrebende Wachstumsunternehmen mit institutionellen und privaten Anlegern zusammenbringt und interaktive Sitzungen sowie Networking-Möglichkeiten in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen und anderen wachstumsstarken Sektoren bietet.

Datum: 22.–23. Oktober 2025 | Ort: Hard Rock Hotel, New York, NY

Wenn Sie an einer dieser Veranstaltungen teilnehmen oder ein persönliches Treffen mit Vertretern von ZenaTech vereinbaren möchten, besuchen Sie bitte die entsprechenden Links auf den Konferenz-Websites.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist Anbieter von Technologielösungen für Unternehmen, der sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise SaaS und Quantencomputing-Lösungen für betriebsrelevante Geschäftsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Gesundheitswesen, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt über globale Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut sein DaaS-Geschäftsmodell sowie sein Netzwerk von Standorten in den USA durch Übernahmen weiter aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen für Unternehmen, die unter anderem von Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie anderen Software- und Hardware-Innovationen Gebrauch machen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Verfolgungs-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Feldanwendungen im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

