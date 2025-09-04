WorkGenius übernimmt Futurepath vollständig - Ausbau des Zugangs zu hochqualifizierten Tech-Talenten im Bereich E-Mobilität und Automotive-Software

Mit der nun vollständigen Integration bündelt WorkGenius die Stärken von Futurepath und erweitert sein globales Angebot – zum Vorteil von Unternehmen und Talenten gleichermaßen.

HAMBURG, Deutschland und NEW YORK , 4. September 2025 /PRNewswire/ -- WorkGenius, die KI-gestützte Plattform für den Einsatz von Freelance- und Contract-Talenten, hat die verbleibenden 49 Prozent der Anteile an der Futurepath GmbH von CARIAD SE übernommen. CARIAD ist die Automotive-Softwaretochter des Volkswagen Konzerns. Bereits seit der Übernahme von Expertlead im August 2023 hält WorkGenius 51 Prozent an Futurepath.

Strategische Vorteile der Übernahme

Direkter Zugang zu Tech-Spezialist:innen

Unternehmen profitieren von einem Talentpool mit über 12.500 hochqualifizierten Fachkräften, darunter Ingenieur:innen, Softwareentwickler:innen und weitere STEM-Expert:innen.

Branchenexpertise für Automotive und E-Mobilität

Die Erfahrung von Futurepath in den Bereichen Automotive-Software, E-Mobilität, Car Operating Systems und Engineering wird künftig Kunden in Europa und den USA zur Verfügung stehen.

KI-gestütztes Matching

Anonymisierte Matching-Daten von Futurepath fließen in die Weiterentwicklung der WorkGenius-Technologie ein und ermöglichen präzisere Besetzungen bei Freelance- und Contract-Rollen.

Partnerschaft mit CARIAD und Volkswagen bleibt bestehen

Futurepath wird weiterhin als eigenständige Marke geführt und bleibt strategischer Partner von CARIAD SE und Volkswagen. Mit Unterstützung der WorkGenius-Technologie kann Futurepath sein Serviceangebot weiter ausbauen und bleibt dabei klar auf Automotive-Software, E-Mobilität, Softwareentwicklung und Engineering spezialisiert.

Ein Gewinn für alle Beteiligten

Volkswagen profitiert von präziserem Talent-Matching für hochspezialisierte Rollen.

WorkGenius-Kunden erhalten Zugang zu einem stark nachgefragten Talentpool in Wachstumsbranchen wie E-Mobilität und Automotive-Software.

erhalten Zugang zu einem stark nachgefragten Talentpool in Wachstumsbranchen wie E-Mobilität und Automotive-Software. Futurepath- und WorkGenius-Teams bündeln ihre Kräfte, um den wachsenden Markt für flexible Expert:innen in Deutschland und den USA zu bedienen.

Stimmen zur Übernahme

Marlon Rosenzweig, CEO & Co-Founder von WorkGenius:

"This acquisition is a natural next step. Futurepath's unmatched expertise in sourcing highly technical talent combined with WorkGenius' AI technology will create even greater value for clients in Germany, the U.S., and beyond. It's a win for Volkswagen, a win for our clients, and a win for our teams."

Über Futurepath

Futurepath GmbH vernetzt hochqualifizierte Freelancer:innen und Contract-Talente mit führenden Unternehmen aus der Automotive- und Tech-Branche. Als Joint Venture mit CARIAD SE gegründet, liegt der Fokus auf E-Mobilität, Automotive-Software, Car OS, Softwareentwicklung und Engineering.

www.futurepath.io

Über WorkGenius

WorkGenius ist eine führende KI-gestützte Plattform für den Einsatz und die Steuerung von Freelance-Talenten. Das Angebot umfasst Sourcing, Compliance, Bezahlung und Workforce-Management aus einer Hand. Durch die Kombination von proprietärer Matching-Technologie und globalem Talentpool ermöglicht WorkGenius Unternehmen, Projekte schneller und kosteneffizienter umzusetzen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und ist in den USA sowie Europa aktiv.

www.workgenius.com

Kontakt: Bianca Scholtz, bianca.scholtz@workgenius.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2763918/WorkGenius_Logo.jpg

