Solana mit 70 Prozent Plus in 4 Monaten – ETFs könnten weiter beflügeln!

"Solana ist derzeit der auffälligste Performer. Auch wenn es kurzfristig zu Gewinnmitnahmen kommt, könnten positive makroökonomische Signale wie eine Zinssenkung in den USA neue Höchststände auslösen", erklärt Leo Zhao, Investment Director bei MEXC Ventures.

Nach der starken Rallye in den vergangenen Wochen erlebt Solana derzeit eine leichte Korrektur. Am Donnerstagnachmittag notierte Solana bei 207,46 US-Dollar, was einem Tagesverlust von rund 0,85 Prozent entspricht. Auf Wochensicht liegt der Token 1,5 Prozent im Minus, dennoch verzeichnet Solana auf Monatsbasis ein Plus von über 21 Prozent und hat seit dem Frühjahres-Crash mehr als 70 Prozent an Wert gewonnen (Stand: 14:00 Uhr MESZ).

Besondere Impulse erhielt die Rallye nach dem Antrag von VanEck auf Einführung eines Staked-Solana-ETFs in Partnerschaft mit der DeFi-Plattform Jito. Zudem berichtete Bloomberg, dass Galaxy Digital und Jump Capital 1 Milliarde US-Dollar sammeln wollen, um ein Solana-Fokus-Treasury aufzubauen.

Solana als Ethereum-Alternative und Technologietreiber

Solana, seit fünf Jahren im Markt, hat sich als schnellere und günstigere Alternative zu Ethereum etabliert. Die Plattform beheimatet beliebte Meme Coins wie BONK und Pudgy Penguins sowie zahlreiche DeFi- und Gaming-Projekte. Anfang 2025 erreichte SOL ein Allzeithoch von 295 US-Dollar, getrieben durch den Hype um politisch thematisierte Tokens, wie den Trump-Coin. Nach dem Abklingen der Meme-Coin-Manie fiel SOL auf ein Tief von 105 US-Dollar.

Trotz der jüngsten Schwankungen bleibt das institutionelle Interesse an Solana ungebrochen. Mehrere Vermögensverwalter, darunter Grayscale, Franklin Templeton, VanEck und Bitwise, haben Anträge für SOL-ETFs gestellt, während BlackRock seinen tokenisierten Geldmarktfonds BUIDL auf Solana ausgeweitet hat.

Alpenglow-Upgrade sorgt für Optimismus

Ein weiterer Treiber ist das bevorstehende Alpenglow-Upgrade, das kürzlich von der Mehrheit der Validatoren genehmigt wurde. Technologien wie Rotor und Votor sollen die Konsens-Effizienz erhöhen und die Blockfinalität auf rund 150 Millisekunden reduzieren.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

SOL / USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 207,9USD auf CryptoCompare Index (04. September 2025, 14:32 Uhr) gehandelt.



