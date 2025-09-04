Russischer Luftangriff tötet Zivilisten in Donezk

KOSTJANTYNIWKA (dpa-AFX) - Bei einem russischen Luftangriff sind im ostukrainischen Gebiet Donezk zwei Zivilisten getötet worden. Drei Bomben seien auf den Ort Illiniwka abgeworfen worden, teilte Gouverneur Wadym Filaschkin bei Telegram mit. Dabei seien fünf nicht bewohnte Gebäude beschädigt worden.

Filaschkin zufolge fielen ebenfalls drei Bomben auf ein Krankenhaus in der nahen Industriestadt Kostjantyniwka. Zu Opfern machte er keine Angaben. Am Mittwoch waren dort acht Zivilisten durch Artilleriebeschuss getötet worden. Russische Truppen sind nur noch wenige Kilometer von beiden Orten entfernt.

Russland führt seit etwas mehr als dreieinhalb Jahren Krieg gegen die benachbarte Ukraine und erhebt unter anderem Anspruch auf die gesamte Region Donezk./ast/DP/stk



