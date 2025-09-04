Miata Metals meldet oberflächennahen Abschnitt über 18 m mit 2,58 g/t Gold im Zielgebiet Puma (Sela Creek)

VANCOUVER, British Columbia, 4. September 2025 – Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FSE: 8NQ) (OTCQB: MMETF) (- https://www.commodity-tv.com/play/miata-metals-company-insight-from-th ... - ) („Miata” oder das „Unternehmen”) freut sich, eine bedeutende oberflächennahe Mineralisierung bei seinen ersten Bohrungen am Zielgebiet Puma („Puma”) seines Goldprojekts Sela Creek („Sela Creek” oder das „Projekt”) bekannt zu geben. Das Zielgebiet Puma erstreckt sich über eine Streichlänge von etwa 2,7 km.

Highlights

- Die ersten Bohrungen bei Puma ergaben 18 m mit 2,58 g/t Au ab 5,6 m*, darunter

7,5 m mit 5,64 g/t Au ab 10,1 m und

1,5 m mit 20,88 g/t ab 16,1 m.

- Der gesamte mineralisierte Abschnitt befindet sich in Saprolit, einem oxidierten und verwitterten Grundgestein, das sich für eine kostengünstige Verarbeitung eignet1.

- Die Bohrung befindet sich im zentralen Puma-Zielgebiet, wo sich handwerkliche2 Abbaustätten über 2,7 km erstrecken.

- Dieser Puma-Abschnitt ist das bislang beste Bohrergebnis in Sela Creek und unterstreicht das Potenzial des Gebiets für ausgedehnte Zonen mit hochgradigem Gold.

- Derzeit werden Folgeuntersuchungen und Bohrungen durchgeführt, um die Ausdehnung und Kontinuität dieser neu entdeckten mineralisierten Zone zu bestimmen.

„Dieses erste Ergebnis bei Puma ist das bisher beste Ergebnis, das wir bei Sela Creek erzielt haben, und ein klares Zeichen dafür, dass im Projekt über bedeutende Breiten hinweg eine hochgradige Goldmineralisierung vorkommt“, erklärte Jaap Verbaas, CEO von Miata Metals. „Der Schnitt von 18 Metern mit 2,58 g/t Gold nahe der Oberfläche bestätigt Puma als ein vielversprechendes Ziel mit den richtigen geologischen Voraussetzungen für ein großes orogenes Goldsystem ist. Ebenso wichtig ist, dass uns dies einen Fahrplan für Folgebohrungen entlang des 2,7 km langen Trends und über unsere breitere Pipeline von Zielen gibt. Wir glauben, dass dies nur der Anfang ist, um das Potenzial von Sela Creek auf Bezirksebene zu erschließen.“