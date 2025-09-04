JEFFERIES stuft LVMH auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 450 auf 470 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im dritten Quartal habe sich die Lage zwar etwas gebessert, schrieb James Grzinic am Donnerstag nach Überarbeitung seines Modells. Mit seinen mittelfristigen Schätzungen bleibt er laut eigenen Angaben jedoch 6 Prozent unter dem Marktkonsens./rob/ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 07:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 07:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,73 % und einem Kurs von 502,9EUR auf Tradegate (04. September 2025, 14:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 470

Kursziel alt: 450

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

