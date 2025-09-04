Goldman Sachs: US-Telekommunikationsmarkt vor dem Wendepunkt!

Goldman Sachs sieht das Jahr 2026 als entscheidend für die US-Telekommunikations- und Kabelbranche. Die Konkurrenz bei Mobilfunk- und Festnetzdiensten nimmt zu. Die Anbieter reagieren nicht mehr nur über Preisaktionen, sondern setzen auf Paketangebote, Netzwerkmodernisierung und Zusatzdienste wie Streaming oder Künstliche Intelligenz.

AT&T und T-Mobile erhielten Kaufempfehlungen von Goldman Sachs. Beide sollen von starkem EBITDA-Wachstum, hoher Free-Cashflow-Quote und steigenden Ausschüttungen an Aktionäre profitieren. Verizon wird ebenfalls zum Kauf empfohlen, obwohl das dritte Quartal 2025 einen leichten Rückgang bei den Mobilfunkkunden erwarten lässt. Goldman Sachs verweist auf das Potenzial steigender Umsätze, Synergien aus der geplanten Übernahme von Frontier und mögliche Aktienrückkäufe nach zuletzt zwei Jahren Pause.

Charter und Altice USA erhalten Verkaufsempfehlungen, da beide unter Wettbewerbsdruck und im Fall von Altice zusätzlich unter hoher Verschuldung leiden. Lumen Technologies und Cogent Communications werden neutral bewertet, Frontier bleibt ohne Empfehlung.

Glasfaser und Konvergenz treiben Wachstum

US-Telekommunikationsanbieter bauen ihre Glasfasernetze aus. Zwischen 2024 und 2029 werden voraussichtlich über 55 Millionen Haushalte zusätzliche Anschlüsse erhalten, was Umsätze und Reichweite für kombinierte Angebote steigert und Kundenbindung sowie Mobilfunkmargen verbessert. Da das Wachstum bei Mobilfunk und Festnetz stagniert, setzen Anbieter auf Premium-Tarife und Zusatzleistungen: Verizon mit dem Perks-Programm (zwei Milliarden US-Dollar Umsatz bis Ende 2025) und Charter mit kostenlosen Streaming-Diensten. Solche Angebote könnten langfristig den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer (ARPU) erhöhen und die Anbieter als Plattformen für Apps und Zusatzdienste positionieren.

Dank neuer Gesetze erwartet Goldman Sachs, dass die Unternehmen in den kommenden Jahren weniger für Frequenzlizenzen ausgeben. Gleichzeitig könnten KI-Dienste und vernetzte Geräte (z. B. spezielle Verbraucherhardware für KI) den Netzwerkverkehr weiter antreiben.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion