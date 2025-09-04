    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    USA

    Beschäftigungsaufbau in der Privatwirtschaft merklich rückläufig - ADP

    Für Sie zusammengefasst
    • Beschäftigungswachstum in den USA schwächer als erwartet.
    • Nur 54.000 neue Jobs im August, Prognose lag bei 68.000.
    • Unsicherheiten bremsen Neueinstellungen, KI und Mangel.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Privatwirtschaft in den USA hat sich der Beschäftigungsaufbau im August stärker als erwartet abgeschwächt. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl der Beschäftigten um 54.000, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 68.000 erwartet. Im Juli hatte die Beschäftigungszahl noch um revidierte 106.000 zugelegt, nachdem zunächst ein leicht niedrigeres Plus ermitteln worden war.

    "Das Jahr begann mit einem starken Beschäftigungswachstum, doch diese Dynamik wurde durch Unsicherheiten gebremst", kommentierte ADP-Chefökonomin Nela Richardson. "Eine Vielzahl von Faktoren könnte den Rückgang bei den Neueinstellungen erklären, darunter Arbeitskräftemangel, zurückhaltende Verbraucher und Verbreitung von Künstlicher Intelligenz."

    Am Freitag wird der monatliche, offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung veröffentlicht. Der Juli-Bericht war zuletzt weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben und vorherige Daten deutlich nach unten revidiert worden. US-Präsident Donald Trump feuerte daraufhin die Chefin der zuständigen Statistikbehörde. Auch das weckte zuletzt Bedenken hinsichtlich einer Einmischung der US-Regierung, die auch versucht stark Einfluss auf die eigentlich unabhängige US-Notenbank Fed zu nehmen./jsl/la/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    RSS-Feed abonnieren
