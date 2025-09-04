Wenig Bewegung vor Arbeitsmarktbericht

Moin moin Codiman,

ja, mein Lebenslauf war alles andere als langweilig; verständlich dass ich diese angenehme Ruhe als Rentner total genieße und mich nicht mehr hetzen lasse. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/tongue.gif Weder von einem Arbeitgeber, noch von meiner Frau beim Staubsaugen und auch nicht hier von ungeduldigen passiven Lesern, welche vielleicht jeden Tag neue Geheimtipps und Kracher erwarten. Hab den Depotaufbau ja abgeschlossen, will auch nicht mehr viel ändern - hab nämlich bemerkt dass viele Verkäufe eigentlich unnötig waren. Siehe neulich Asseco, Metlen usw. btw - wenn ich dann zufällig Highflyer wie dieses Jahr z.B. Millicom oder Bank of Cyprus u.a. ausgrabe, sind das derartige Exoten dass sich sowieso kein Mensch dafür interessiert. Und über JNJ, Pepsi oder Unilever, welche bei mir seit vielen Jahren rumdümpeln, kann man auch nicht täglich was Neues im Netz finden. Aber wenn jemand mal etwas wirklich Interessantes und Zukunftsträchtiges hier präsentiert, bin ich u.U. gerne dabei. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif





zu Rumänien: zum Urlaub machen toll - nicht so überlaufen wie Spanien, Italien & Co und man ist auch wirklich willkommen. Gibt von den Karpaten übers Donaudelta bis zu den Klöstern in der Moldau + Bukarest oder Kronstadt oder Hermannstadt viele schöne Plätzchen. Bin gespannt wie es Dir gefallen wird. Für uns ist es ja ein Wiedersehn mit der alten Heimat und mit Freunden und von Jahr zu Jahr fällt die Rückkehr nach dem Urlaub nach Augsburg immer schwerer. Man weiß ja nie was noch kommt, haben aber aus reiner Neugierde 2-3 Wohnungen in Arad angeschaut. Da bekommt man noch was für sein (deutsches Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif ) Geld:









Na ja, über Auswandern nachdenken und es dann tatsächlich in Angriff nehmen, sind zwei paar Stiefel. Viel Stress, Bürokratie und auch Ärger mit den Finanzämtern. Hab beim lesen zu dem Thema z.B. das erste mal von einer "beschränkten Steuerpflicht" gehört und wer jetzt meint, dass sei etwas Positives, irrt sich gewaltig. Da langt unser Finanzminister nochmal richtig zu. Also erstmal informieren und nachrechnen.





OK, zur Börse. Wenn heute nicht nochmal ordentlich was aufs Konto kommt, bin ich diesen Monat auch wieder unter August 2024. Man glaubt es nicht was der Dollar dann letztendlich doch für Auswirkungen hat. Hab ja 40% US-Anteil, dann noch paar Anleihen.......läppert sich zusammen wenn bei jeder Zahlung 3-5-10€ weniger als im Vorjahr kommen. Na gut, mal schaun wie weit die Schwäche geht; wenn sich alle über Kurse von jenseits der 1,20 einig sind, kommt es doch evtl. anders als gedacht. Vorteil aber für Käufer, welche jetzt drüben auf Einkaufstour gehen wollen. Mal schaun ob ich selber nächsten Monat irgendwo zuschlage - sehe ich muss doch noch etwas nachhelfen um die 1200€ netto im Monat zu schaffen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cry.gif