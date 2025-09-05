17 Prozent Kursplus bei Apple lässt Analyst die Meinung ändern!

Das renommierte Analyse-Haus MoffettNathanson hebt seine Einstufung für den iPhone-Konzern von "Sell" auf "Neutral" an mit einem neuen Kursziel von 225 US-Dollar. Damit verliert Apple einen seiner wenigen Kritiker an der Wall Street. Laut FactSet gibt es nun nur noch zwei verbleibende Verkaufsempfehlungen für die Aktie des Tech-Giganten.

Der Schritt von Analyst Craig Moffett folgt auf eine bemerkenswerte Kursentwicklung. Während Apple seit Jahresbeginn noch rund 4,8 Prozent im Minus liegt, hat die Aktie in den vergangenen vier Wochen über 17 Prozent zugelegt. Befürchtungen über Strafzölle, schwache Fortschritte im Bereich Künstliche Intelligenz sowie die Zukunft von Googles milliardenschwerem Suchmaschinen-Deal mit Apple haben sich nach Einschätzung des Marktes deutlich entschärft.

Am Mittwoch verzeichnete Apple den stärksten Handelstag seit mehr als einem Monat. Auslöser war ein Urteil eines Bundesrichters, das Google erlaubt, seinen Chrome-Browser weiterhin zu vertreiben. Damit bleibt auch das lukrative Abkommen bestehen, wonach Google Apple Milliarden dafür zahlt, als Standard-Suchmaschine auf dem iPhone gesetzt zu werden.

"Die Worst-Case-Szenarien sind vom Tisch", schrieb Moffett in einer Mitteilung an Kunden. "Rabatte in China haben die Sorge um Marktanteilsverluste entschärft. Zoll-Ausnahmen haben faktisch die Belastungen neutralisiert – und selbst die Legitimität von IEEPA-basierten ‘Reziprozitätszöllen’ wird nun infrage gestellt."

Bewertung bleibt hoch – Skepsis trotz Upgrade

Trotz des Upgrades bleibt der Analyst zurückhaltend. Apple sei historisch teuer bewertet: Das Unternehmen wird derzeit mit einem Forward-KGV von 32,36 gehandelt – deutlich über dem S&P-500-Durchschnitt von 24,28. Auf relativer Basis erreiche die Bewertung ein 20-Jahres-Hoch.

"Allein die Tatsache, dass akute Risiken verschwunden sind, macht Apple aus Bewertungsperspektive nicht attraktiv", betont Moffett. "Ein Multiplikator von über 30 auf die Gewinne des kommenden Jahres ist für ein Unternehmen mit soliden, aber nicht überragenden Wachstumsraten zu hoch. Doch solange fundamentale Risiken abnehmen, lässt sich eine Verkaufsempfehlung rein auf Basis der Bewertung nicht mehr rechtfertigen."

Preisziel signalisiert dennoch Abwärtsrisiko

Moffett setzt sein Kursziel bei 225 US-Dollar an – das entspricht einem Rückschlagpotenzial von rund 5,6 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch. Damit signalisiert er, dass er die Rallye für überzogen hält, auch wenn er das Risiko weiterer deutlicher Rückschläge nun geringer einschätzt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



