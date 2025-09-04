Covestro Aktie sackt ab - 04.09.2025

Die Covestro Aktie notiert aktuell bei 54,98€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,27 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,96 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Covestro ist ein global führendes Unternehmen in der Polymerindustrie, das sich durch innovative und nachhaltige Lösungen auszeichnet. Es produziert Polyurethane und Polycarbonate für diverse Branchen. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie BASF und Dow Chemical. Covestro punktet durch seine Innovationskraft und nachhaltige Produktionsmethoden.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Covestro Aktionäre einen Verlust von -1,60 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Covestro Aktie damit um -1,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,99 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +5,84 % gewonnen.

Covestro Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,50 % 1 Monat -1,99 % 3 Monate -1,60 % 1 Jahr +8,97 %

Informationen zur Covestro Aktie

Es gibt 189 Mio. Covestro Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,21 Mrd. wert.

Covestro Aktie jetzt kaufen?

Ob die Covestro Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Covestro Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.