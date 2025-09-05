    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Gold ist erst der Anfang

    Neuer Superzyklus bei Rohstoffen - Top-Analysten empfehlen Kupfer, Öl & Co.

    Neben Gold können weitere Rohstoffe wie Kupfer und Öl in den nächsten Monaten an Wert gewinnen, sagen Top-Strategen von JP Morgan und Goldman Sachs.

    Während die Märkte über die Zukunft der US-Notenbank rätseln, richten führende Analysten von JPMorgan und Goldman Sachs den Blick auf Rohstoffe. Ihre Einschätzung: Anleger sollten sich stärker in diesem Sektor positionieren – nicht nur beim klassischen Inflationsschutz Gold, das im Extremfall sich auf bis zu 5.000 US-Dollar erhöhen kann, sondern auch bei Industriemetallen wie Kupfer und bei Öl.

    Der Grund liegt in den verschobenen Kräfteverhältnissen an den Märkten. Politische Eingriffe in die Geldpolitik könnten die Fed zu einer expansiveren Haltung drängen, was zwar kurzfristig Wachstum stimuliert, langfristig aber höhere Inflation begünstigt. Genau dieses Umfeld spielt Rohstoffen in die Karten.

    Kupfer gilt als Konjunkturmetall schlechthin: Es steckt in Kabeln, Batterien, Bauprojekten und Infrastruktur. Wenn Regierungen Konjunkturprogramme auflegen oder Investitionen in Energiewende und Digitalisierung anschieben, steigt die Nachfrage sprunghaft. Schon heute sind die globalen Lagerbestände knapp – ein zusätzlicher Nachfrageschub würde die Preise treiben.

    Auch Öl könnte von anhaltender Konjunkturstimulierung profitieren. Zwar schwanken die Preise stark, doch eine künstlich angeheizte Nachfrage in Kombination mit begrenzter Förderausweitung stärkt die Marktmacht der Produzenten. Zudem bleibt Öl trotz Energiewende auf absehbare Zeit ein unverzichtbarer Bestandteil der Weltwirtschaft.

    Goldman Sachs betont, dass eine Erosion des Vertrauens in den US-Dollar als Reservewährung Kapitalströme Richtung Rohstoffe lenken könnte. Während Aktien unter steigenden Zinsen und Unsicherheit leiden, bieten Rohstoffe eine Absicherung – und bei Industriemetallen sogar zusätzliches Wachstumspotenzial.

    Das Fazit der Banken: Wer heute diversifiziert, reduziert Risiken und partizipiert zugleich an den Chancen eines Rohstoff-Superzyklus. Kupfer, Öl & Co. könnten so zur zweiten Säule neben Gold im Depot werden.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

