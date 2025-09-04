    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce

    AKTIE IM FOKUS/Enttäuschender Ausblick

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Anleger stoßen Salesforce ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Salesforce enttäuscht mit Ausblick, trotz guter Zahlen.
    • Aktienverlust nähert sich 30 Prozent, Bedenken bleiben.
    • Stabilisierung der Abonnement-Umsätze positiv erwartet.
    AKTIE IM FOKUS/Enttäuschender Ausblick - Anleger stoßen Salesforce ab
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Ein enttäuschender Ausblick überschattet am Donnerstag gute Quartalszahlen von Salesforce . Vorbörslich zeichnete sich für die Titel des US-Softwareriesen ein Abschlag von sieben Prozent ab. Die schwache Entwicklung der vergangenen Monate geht damit wohl weiter. Der Jahresverlust der Salesforce-Aktien nähert sich der 30-Prozent-Schwelle.

    Der Ausblick auf den Umsatz im laufenden Vierteljahr schürt Bedenken rund um das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI), auf den die Amerikaner mittlerweile eingeschwenkt sind. Salesforce stellte für das laufende Quartal Erlöse zwischen 10,24 und 10,29 Milliarden Dollar in Aussicht, während der Analystenschnitt am oberen Ende dieser Spanne lag. Unter ging dabei, dass im zweiten Geschäftsquartal (per Ende Juli) die Analystenerwartungen übertroffen wurden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SAP SE!
    Long
    218,66€
    Basispreis
    1,53
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    250,00€
    Basispreis
    1,64
    Ask
    × 14,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Experte Karl Keirstead von der Schweizer Bank UBS monierte, dass Salesforce schon zum zweiten Mal in Folge seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 nicht erhöht habe - trotz des starken Wachstums des KI- und Datenbereichs. Dies spreche dafür, dass das Marktumfeld für CRM-Software - Customer Relationship Management, also Software für Kundenbeziehungsmanagement - schon recht reif sei, während sich KI-Investition der Kunden in diesem Bereich "noch in einem sehr frühen Stadium" befänden.

    Kirk Materne von Evercore ISI will die negative Kursreaktion aber nicht überbewerten. Die Reaktion auf den Ausblick erscheint ihm etwas übertrieben. Er habe in diesem Quartal zwar "nicht den Startschuss für einen Bullenmarkt" erwartet, erwähnte aber die Perspektive für die Abonnement-Umsätze positiv. Deren Stabilisierung im zweiten Halbjahr sollte "gut genug sein, um die Stimmung letztlich in die richtige Richtung zu lenken".

    In der Breite sah es am Donnerstag in der Technologiebranche auch besser aus als bei Salesforce: An der Nasdaq bahnt sich mit knappen Gewinne eine weitere Stabilisierung an. Titel des deutschen Salesforce-Branchenunternehmens SAP bewegten sich in Frankfurt zuletzt mit 1,4 Prozent im Plus./tih/mis/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salesforce Aktie

    Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,11 % und einem Kurs von 206,8 auf Tradegate (04. September 2025, 14:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salesforce Aktie um -5,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 196,55 Mrd..

    Salesforce zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 321,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Salesforce Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 385,00USD was eine Bandbreite von +28,71 %/+90,59 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Salesforce - A0B87V - US79466L3024

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Salesforce. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS/Enttäuschender Ausblick Anleger stoßen Salesforce ab Ein enttäuschender Ausblick überschattet am Donnerstag gute Quartalszahlen von Salesforce . Vorbörslich zeichnete sich für die Titel des US-Softwareriesen ein Abschlag von sieben Prozent ab. Die schwache Entwicklung der vergangenen Monate geht damit …