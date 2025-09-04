AKTIE IM FOKUS/Enttäuschender Ausblick
Anleger stoßen Salesforce ab
- Salesforce enttäuscht mit Ausblick, trotz guter Zahlen.
- Aktienverlust nähert sich 30 Prozent, Bedenken bleiben.
- Stabilisierung der Abonnement-Umsätze positiv erwartet.
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Ein enttäuschender Ausblick überschattet am Donnerstag gute Quartalszahlen von Salesforce . Vorbörslich zeichnete sich für die Titel des US-Softwareriesen ein Abschlag von sieben Prozent ab. Die schwache Entwicklung der vergangenen Monate geht damit wohl weiter. Der Jahresverlust der Salesforce-Aktien nähert sich der 30-Prozent-Schwelle.
Der Ausblick auf den Umsatz im laufenden Vierteljahr schürt Bedenken rund um das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI), auf den die Amerikaner mittlerweile eingeschwenkt sind. Salesforce stellte für das laufende Quartal Erlöse zwischen 10,24 und 10,29 Milliarden Dollar in Aussicht, während der Analystenschnitt am oberen Ende dieser Spanne lag. Unter ging dabei, dass im zweiten Geschäftsquartal (per Ende Juli) die Analystenerwartungen übertroffen wurden.
Experte Karl Keirstead von der Schweizer Bank UBS monierte, dass Salesforce schon zum zweiten Mal in Folge seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 nicht erhöht habe - trotz des starken Wachstums des KI- und Datenbereichs. Dies spreche dafür, dass das Marktumfeld für CRM-Software - Customer Relationship Management, also Software für Kundenbeziehungsmanagement - schon recht reif sei, während sich KI-Investition der Kunden in diesem Bereich "noch in einem sehr frühen Stadium" befänden.
Kirk Materne von Evercore ISI will die negative Kursreaktion aber nicht überbewerten. Die Reaktion auf den Ausblick erscheint ihm etwas übertrieben. Er habe in diesem Quartal zwar "nicht den Startschuss für einen Bullenmarkt" erwartet, erwähnte aber die Perspektive für die Abonnement-Umsätze positiv. Deren Stabilisierung im zweiten Halbjahr sollte "gut genug sein, um die Stimmung letztlich in die richtige Richtung zu lenken".
In der Breite sah es am Donnerstag in der Technologiebranche auch besser aus als bei Salesforce: An der Nasdaq bahnt sich mit knappen Gewinne eine weitere Stabilisierung an. Titel des deutschen Salesforce-Branchenunternehmens SAP bewegten sich in Frankfurt zuletzt mit 1,4 Prozent im Plus./tih/mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salesforce Aktie
Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,11 % und einem Kurs von 206,8 auf Tradegate (04. September 2025, 14:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salesforce Aktie um -5,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 196,55 Mrd..
Salesforce zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 321,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Salesforce Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 385,00USD was eine Bandbreite von +28,71 %/+90,59 % bedeutet.
Analysten hatten bereits im Vorfeld eine positive Tendenz erwartet, insbesondere im Bereich künstlicher Intelligenz und Agentforce-Initiativen, die die Wahrnehmung des Unternehmens verbessern könnten. Jedoch bleibt das Umsatzwachstum begrenzt, und einige Experten sehen langfristig leichte Risiken für die Konsensprognosen der kommenden Jahre.
Autor Simon Betschinger
Liebe Leser,
in unserem Echtgeld-Musterdepot haben wir in
Salesforce investiert. Die Dow Jones-Aktie kommt
nun ins Laufen. Wir sind 12 % im Plus. Es dürfte der
Anfang einer ausgedehnten Aufwärtsbewegung sein,
denn Salesforce hat aus meiner Sicht perfekt verstanden, wie Künstliche Intelligenz in Firmen zum
Einsatz kommen wird.
Agentforce heißt die neue Plattform des Kundenbeziehungsmanagement-Softwareriesen. Salesforce
entwickelt Agentforce in enger Zusammenarbeit
mit NVIDIA. Agentforce ermöglicht es Unternehmen,
KI-Agenten zu erstellen, um Aufgaben unabhängig
auszuführen.
Salesforce plant, seinen Kunden bei jeder erfolgreich
durchgeführten Aufgabe eines KI-Agenten 2 USD in
Rechnung zu stellen. Die KI-Agenten von Salesforce
sollen zum Start drei wichtige Aufgabenbereiche
übernehmen können:
1. Kundentickets bearbeiten und lösen
2. Im Vertrieb die Erstkonversation mit neuen Kundenkontakten starten
3. Werbekampagnen optimieren
Gegenüber bisherigen Softwarelösungen sollen KIAgenten auch in komplexeren Situationen die Fähigkeit besitzen, Entscheidungen zu treffen und selbständig zu handeln.
Salesforce-CEO Benioff stellt sich vor, dass bald
Millionen KI-Agenten im Einsatz sein werden, um
Menschen bei der Arbeit unterstützen. Dann würde
die Kasse auch bei Salesforce kräftig klingeln. Es
handelt sich um eine evolutionäre Weiterentwicklung
der Softwarelösungen von Salesforce, mit der ein viel
größerer Markt angesprochen werden kann.
Ich habe ebenfalls in Salesforce-Aktien investiert.
Meiner Einschätzung nach wollen Firmen keine hochkomplexen Lösungen einführen. Es ist viel sinnvoller, einzelne Abläufe Schritt für Schritt mit Hilfe von
Künstlicher Intelligenz zu automatisieren.
Fazit: Salesforce hat das richtige Produkt zur richtigen Zeit auf den Markt gebracht. Agentforce dürfte
sich zu einem neuen Umsatz- und Gewinntreiber
entwickeln. Ich rechne mit einer immensen Aufwärtsbewegung der Aktie!
Viele Grüße
Aufklärung: Ich bin in Salesforce-Aktien investiert.
11. Nov 2024 08:12 Nachrichten, Hot-News Andreas Wimbauer
Salesforce fokussiert sich stärker auf KI-Agenten! 1.000 neue Mitarbeiter für Agentforce geplant!
Der Dow Jones erreichte am Freitag, den 8. November 2024, zum ersten Mal in seiner Geschichte über 44.000 Punkte, was teilweise auf einen späten Aufschwung durch Salesforce (CRM) zurückzuführen war. Die Aktie konnte um 3,59 % nach oben klettern, nachdem Bloomberg berichtet hatte, dass das Softwareunternehmen bis zu 1.000 Mitarbeiter einstellen wird, um den Verkauf für sein auf Künstlicher Intelligenz basierendes Agentforce-Tool weiter zu forcieren.
1.000 neue Mitarbeiter für den Bereich Agentforce geplant
Salesforce plant laut Bloomberg 1.000 neue Mitarbeiter einzustellen, um seine neue generative KI-Plattform namens Agentforce zu verkaufen. Laut dem Bericht sagte Salesforce-CEO Marc Benioff, die Masseneinstellungen würden seinem Unternehmen helfen, die Dynamik seines neuen Produkts Agentforce zu nutzen.
Agentforce basiert auf der Salesforce-Plattform mit Data Cloud im Zentrum und ermöglicht es nahtlose, KI-gestützte Erfahrungen an jedem Kontaktpunkt bereitzustellen. Die Data Cloud vereinheitlicht und harmonisiert alle Kundendaten systemübergreifend in Echtzeit und kann so mit vollständigem Kontext und Präzision arbeiten, ohne Daten aus externen Systemen kopieren zu müssen.
Die brandneue Atlas Reasoning Engine ist das Gehirn hinter Agentforce. Sie basiert auf einem proprietären System, das die menschliche Denk- und Planungsweise simulieren soll. Zunächst werden Benutzerabfragen ausgewertet, hinsichtlich ihrer Klarheit und Relevanz verfeinert und anhand der relevantesten Daten ein Plan zur Ausführung erstellt. Dieser Denkprozess ermöglicht es Agentforce, autonom zu argumentieren, Entscheidungen zu treffen und Geschäftsaufgaben zu erledigen und gleichzeitig präzise, sachlich genaue Ergebnisse zu liefern. Agentforce lässt sich nahtlos in die vorhandenen Automatisierungsfunktionen von Salesforce integrieren. Die sofort einsatzbereiten Agenten lassen sich in wenigen Minuten mit einem Tool namens Agent Builder mit Klicks, nicht mit Code, einrichten, sind leicht skalierbar und arbeiten rund um die Uhr über alle Kanäle.
Agentforce ermöglicht zahlreiche KI-Agenten für verschiedene Geschäftsbereiche
Ein Service-Agent kann herkömmliche Chatbots durch KI ersetzen und eine breite Palette von Serviceproblemen ohne vorprogrammierte Szenarien bewältigen und so die Effizienz des Kundendienstes verbessert. Ein Sales Development Representative interagiert rund um die Uhr mit potenziellen Kunden, beantwortet Fragen, bearbeitet Einwände und plant Meetings auf der Grundlage von CRM und externen Daten, sodass sich Verkäufer auf den Aufbau engerer Kundenbeziehungen konzentrieren können. Verkaufstrainer verwenden Salesforce-Daten und generative KI, um Verkäufern dabei zu helfen, auf bestimmte Angebote zugeschnittene Verkaufsgespräche und Einwände zu üben. Agentforce unterstützt E-Commerce-Händler bei der Einrichtung von Websites, der Festlegung von Zielen, personalisierten Werbeaktionen, Produktbeschreibungen und datengesteuerten Erkenntnissen und vereinfacht so die täglichen Aufgaben. Die Beispiele zeigen, dass die Einsatzmöglichkeiten im unternehmerischen Alltag sehr vielfältig und unbegrenzt sind.
KI-Agenten könnte ein Multimilliarden-Dollar-Geschäft für Salesforce werden
Die neue Plattform, die vor etwa zwei Wochen veröffentlicht wurde, könnte laut den Analysten von Stifel neben der Einführung von Agentforce eine Multimilliarden-Dollar-Chance bieten. Die Agenten können im Kundendienst, Vertrieb, Marketing und Handel sowie im Gesundheitswesen eingesetzt werden, um komplexe Aufgaben zu bewältigen und dadurch umsetzbare Ergebnisse generieren. Stifel hat seine Kaufempfehlung bekräftigt und sein Kursziel von 320 auf 350 USD erhöht, da es Agentforce als Katalysator betrachtet. Weitere Analystenhäuser wie Jefferies haben ihr Kursziel von 350 auf 400 USD erhöht, da sie vom aktuellen Potential bei Salesforce überzeugt sind.
Salesforce-CEO Marc Benioff gab an, dass einige wichtige Kunden wie Wiley, Kaiser Permanente und Walt Disney bereits Agentforce eingesetzt hätten. Salesforce arbeitet mit Google Cloud und Nvidia zusammen, um die Fähigkeiten der Agenten zu verbessern. Eine Gruppe führender Partner, darunter Amazon Web Services, IBM, Workday und viele mehr, entwickeln über das Agentforce-Partnernetzwerk spezifische Agenten und Agentenaktionen, die über Salesforce AppExchange verfügbar sein werden. Kunden können diese Agenten dann für ihren Einsatzbereich nutzen, anpassen und daraus neue Agenten erstellen. Pro erfolgreich abgeschlossene Konversation durch Agentforce verlangt Salesforce 2 USD.
Die KI-Initiativen von Salesforce, wie Agentforce und Einstein Copilot, positionieren es als führenden Anbieter von KI-gestützten Unternehmenslösungen und versprechen erhebliches zukünftiges Wachstum. Die deutliche geplante Mitarbeiterzahlerhöhung verdeutlichen den strategischen Fokus auf den Bereich der KI.
Der Autor Andreas Wimbauer ist in folgende Werte investiert: Salesforce