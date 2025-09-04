Laifen präsentiert die neuen, innovativen Rasierermodelle T1 Pro und P3 Pro auf der IFA 2025

BERLIN, 4. September 2025 /PRNewswire/ -- Das wegweisende Lifestyle-Tech-Unternehmen Laifen, spezialisiert auf leistungsstarke Geräte für die Körperpflege, erweitert sein Produktportfolio um die Kategorie der elektrischen Rasierer. Seit seiner Gründung im Jahr 2019 hat Laifen über 20 Millionen Nutzende weltweit mit seinen innovativen Körperpflegegeräten versorgt. Im Rahmen der IFA 2025 in Berlin stellt Laifen erstmals zwei Modelle vor: den kompakten T1 Pro für präzise Rasuren und den leistungsstarken P3 Pro für anspruchsvolle Bartpflege.

„Mit dem T1 Pro und dem P3 Pro führen wir unsere Designphilosophie konsequent fort: Präzise Technik, hochwertige Materialien und echte Alltagstauglichkeit. Beide Modelle stehen exemplarisch für unseren Anspruch, Technologie für alle zugänglich zu machen – ohne Kompromisse bei Leistung oder Qualität", sagt Hongxin Ye, CEO bei Laifen.

Laifen T1 Pro: Look. Feel. Refined

Mit dem T1 Pro bringt Laifen einen besonders kompakten Ein-Klingen-Rasierer auf den Markt, der für maximale Mobilität und einfache Handhabung entwickelt wurde. Das T-förmige Design ist inspiriert von der Ergonomie klassischer Rasierer und liegt dank des schlanken 12-mm-Griffs besonders präzise in der Hand. Mit nur 93 Gramm Gewicht eignet sich der T1 Pro ideal für den täglichen Einsatz und auf Reisen. Trotz seiner geringen Größe bietet er eine technisch anspruchsvolle Ausstattung: Ein eigens entwickelter Hochgeschwindigkeits-Linearmotor mit intelligenter Leistungsanpassung sorgt für konstante Schnittleistung – auch bei dichterem Bartwuchs. Das CNC-gefräste Aluminiumgehäuse unterstreicht den hohen Fertigungsanspruch und schützt die sensible Technik zuverlässig im mobilen Einsatz.

Die wichtigsten Produktmerkmale im Überblick:

Gewicht: 93 g

Design: T-förmiges, ergonomisches Unibody-Design aus Aluminium

Schersystem: Ein-Klingen-System mit ArcBlade-Struktur, effektiver Rasierwinkel bis zu 148,5°

Motor: Hochgeschwindigkeits-Linearmotor mit 12.000 Schnitten/Min., intelligenter Leistungsanpassung per PID

Gehäuse: CNC-gefräst aus Aluminium (8.000 Sekunden Bearbeitungszeit), nahtlos und robust

Akkulaufzeit: 120 Minuten

Schnellladung: 1 Minute für 8 Minuten Nutzung

Zubehör: Trimmeraufsätze (2, 3, 5 mm), Schutzhülle, Ladekabel (USB-C), optionale Halterung

Laifen P3 Pro: Power, Precision, Perfected.