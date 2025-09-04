Nemetschek: KI-Power durch Firmus AI-Übernahme im Bauwesen!
Mit der Übernahme von Firmus AI durch die Nemetschek Group wird die Bauplanung durch innovative KI-Lösungen effizienter und sicherer.
Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
- Die Nemetschek Group hat Firmus AI übernommen, um ihre KI-Kompetenz in der Planprüfung und im Risikomanagement im Bauwesen zu stärken.
- Firmus AI ist ein führendes KI-Unternehmen, das 2D-PDF-Pläne auf Risiken analysiert und somit die Abläufe in der Bauwirtschaft revolutioniert.
- Die Integration von Firmus AI in die Bluebeam-Workflows ermöglicht eine frühzeitige Fehlerkennung und verbessert die Effizienz von Bauprojekten.
- Die Übernahme zielt darauf ab, die KI-Funktionen von Firmus in Bluebeams Review- und Markup-Workflows zu integrieren, um die Präzision von Bauprozessen zu steigern.
- Firmus wird im Jahr 2026 voraussichtlich einen wiederkehrenden jährlichen Umsatz im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich erzielen.
- Die Lösungen von Firmus tragen zur Risikominimierung und Effizienzsteigerung in der Bauplanung bei, indem sie Unstimmigkeiten und fehlende Informationen identifizieren.
Der nächste wichtige Termin, Baader Investment Conference 2025, bei Nemetschek ist am 23.09.2025.
Der Kurs von Nemetschek lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 113,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,02 % im
Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.833,74PKT (+0,25 %).
+0,53 %
-5,44 %
-13,62 %
-7,15 %
+22,58 %
+102,47 %
+67,63 %
+1.000,89 %
+2.050,48 %
ISIN:DE0006452907WKN:645290
