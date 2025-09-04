IFA 2025
EcoFlow und Home Connect kündigen Partnerschaft an, um BSH Hausgeräte smarter mit Energie zu versorgen
Berlin (ots/PRNewswire) - Die Integration auf Basis der EcoFlow STREAM Serie und
der PowerOcean Serie bringt intelligente Energieoptimierung für Hausgeräte der
BSH: Bosch, Siemens, Neff und Gaggenau Geräte.
EcoFlow (https://de.ecoflow.com/pages/balkonkraftwerk) hat heute auf der IFA
2025 eine Partnerschaft mit Home Connect bekannt gegeben, um eine intelligente,
integrierte Lösung für das Energiemanagement im Haushalt zu entwickeln.
Basierend auf der EcoFlow STREAM Serie und der PowerOcean Serie verbindet die
Zusammenarbeit EcoFlow OASIS mit dem Home Connect Ökosystem. So können
Hausgeräte der BSH von Bosch, Siemens, Neff und Gaggenau über Smart Start
gesteuert werden, wodurch Haushalte ihre selbst erzeugte Solarenergie optimal
nutzen und Energiekosten senken können - ganz ohne Hardware oder Services von
Drittanbietern.
"Menschen wollen Ergebnisse ohne Komplexität", sagte Arne Herkelmann, Regional
Product Manager, Europe von EcoFlow. "Durch die Integration von OASIS mit Home
Connect können Bosch- und andere Home Connect-fähige Geräte dann laufen, wenn es
am meisten Sinn ergibt - bei hohem Solarüberschuss oder günstigen Strompreisen.
Das hilft Haushalten, Kosten zu senken und unabhängiger vom Netz zu werden."
Wir freuen uns, mit dem nächsten Update von Smart Start die nahtlose Integration
mit dem Energiemanagementsystem von EcoFlow vorstellen zu können. Dadurch können
die intelligenten Hausgeräte von BSH zu den für jeden Haushalt günstigsten
Zeiten betrieben werden, beispielsweise durch die Nutzung überschüssiger
Solarenergie, und senken letztendlich die Stromrechnung." Sagte Maria Terradez,
Global Product Manager, Sustainability & Strategic Partnerships, BSH Hausgeräte
GmbH
Was die Integration ermöglicht
- Mehr Kontrolle über Verbrauch und Kosten - Mit Smart Start über Home Connect
können Bosch-, Siemens- und andere Premiumgeräte so eingeplant werden, dass
sie bei hoher PV-Erzeugung oder niedrigen Strompreisen laufen. Das steigert
den Eigenverbrauch und reduziert den Netzbezug.
- Mehr Unabhängigkeit - Smarter Einsatz der selbst erzeugten Solarenergie
unterstützt die Energieautonomie im Haushalt.
- Einfache Priorisierung - Bosch-, Siemens- und andere Premiumgeräte werden in
OASIS angezeigt, wo Präferenzen und Prioritäten festgelegt werden können, wann
und wie die Geräte betrieben werden sollen. Diese intelligenten
Energiemanagement-Funktionen basieren auf der EcoFlow STREAM Serie und der
PowerOcean Serie und ermöglichen eine flexible Skalierung - von Plug & Play
bis hin zu kompletten Heimsystemen.
So funktioniert es
Eine Cloud-zu-Cloud-Verbindung verknüpft EcoFlow OASIS mit der
