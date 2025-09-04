    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    IFA 2025

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    EcoFlow und Home Connect kündigen Partnerschaft an, um BSH Hausgeräte smarter mit Energie zu versorgen

    Berlin (ots/PRNewswire) - Die Integration auf Basis der EcoFlow STREAM Serie und
    der PowerOcean Serie bringt intelligente Energieoptimierung für Hausgeräte der
    BSH: Bosch, Siemens, Neff und Gaggenau Geräte.

    EcoFlow (https://de.ecoflow.com/pages/balkonkraftwerk) hat heute auf der IFA
    2025 eine Partnerschaft mit Home Connect bekannt gegeben, um eine intelligente,
    integrierte Lösung für das Energiemanagement im Haushalt zu entwickeln.
    Basierend auf der EcoFlow STREAM Serie und der PowerOcean Serie verbindet die
    Zusammenarbeit EcoFlow OASIS mit dem Home Connect Ökosystem. So können
    Hausgeräte der BSH von Bosch, Siemens, Neff und Gaggenau über Smart Start
    gesteuert werden, wodurch Haushalte ihre selbst erzeugte Solarenergie optimal
    nutzen und Energiekosten senken können - ganz ohne Hardware oder Services von
    Drittanbietern.

    "Menschen wollen Ergebnisse ohne Komplexität", sagte Arne Herkelmann, Regional
    Product Manager, Europe von EcoFlow. "Durch die Integration von OASIS mit Home
    Connect können Bosch- und andere Home Connect-fähige Geräte dann laufen, wenn es
    am meisten Sinn ergibt - bei hohem Solarüberschuss oder günstigen Strompreisen.
    Das hilft Haushalten, Kosten zu senken und unabhängiger vom Netz zu werden."

    Wir freuen uns, mit dem nächsten Update von Smart Start die nahtlose Integration
    mit dem Energiemanagementsystem von EcoFlow vorstellen zu können. Dadurch können
    die intelligenten Hausgeräte von BSH zu den für jeden Haushalt günstigsten
    Zeiten betrieben werden, beispielsweise durch die Nutzung überschüssiger
    Solarenergie, und senken letztendlich die Stromrechnung." Sagte Maria Terradez,
    Global Product Manager, Sustainability & Strategic Partnerships, BSH Hausgeräte
    GmbH

    Was die Integration ermöglicht

    - Mehr Kontrolle über Verbrauch und Kosten - Mit Smart Start über Home Connect
    können Bosch-, Siemens- und andere Premiumgeräte so eingeplant werden, dass
    sie bei hoher PV-Erzeugung oder niedrigen Strompreisen laufen. Das steigert
    den Eigenverbrauch und reduziert den Netzbezug.
    - Mehr Unabhängigkeit - Smarter Einsatz der selbst erzeugten Solarenergie
    unterstützt die Energieautonomie im Haushalt.
    - Einfache Priorisierung - Bosch-, Siemens- und andere Premiumgeräte werden in
    OASIS angezeigt, wo Präferenzen und Prioritäten festgelegt werden können, wann
    und wie die Geräte betrieben werden sollen. Diese intelligenten
    Energiemanagement-Funktionen basieren auf der EcoFlow STREAM Serie und der
    PowerOcean Serie und ermöglichen eine flexible Skalierung - von Plug & Play
    bis hin zu kompletten Heimsystemen.

    So funktioniert es

    Eine Cloud-zu-Cloud-Verbindung verknüpft EcoFlow OASIS mit der
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    IFA 2025 EcoFlow und Home Connect kündigen Partnerschaft an, um BSH Hausgeräte smarter mit Energie zu versorgen Die Integration auf Basis der EcoFlow STREAM Serie und der PowerOcean Serie bringt intelligente Energieoptimierung für Hausgeräte der BSH: Bosch, Siemens, Neff und Gaggenau Geräte. EcoFlow (https://de.ecoflow.com/pages/balkonkraftwerk) hat heute auf …