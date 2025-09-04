EcoFlow und Home Connect kündigen Partnerschaft an, um BSH Hausgeräte smarter mit Energie zu versorgen

Berlin (ots/PRNewswire) - Die Integration auf Basis der EcoFlow STREAM Serie und

der PowerOcean Serie bringt intelligente Energieoptimierung für Hausgeräte der

BSH: Bosch, Siemens, Neff und Gaggenau Geräte.



EcoFlow (https://de.ecoflow.com/pages/balkonkraftwerk) hat heute auf der IFA

2025 eine Partnerschaft mit Home Connect bekannt gegeben, um eine intelligente,

integrierte Lösung für das Energiemanagement im Haushalt zu entwickeln.

Basierend auf der EcoFlow STREAM Serie und der PowerOcean Serie verbindet die

Zusammenarbeit EcoFlow OASIS mit dem Home Connect Ökosystem. So können

Hausgeräte der BSH von Bosch, Siemens, Neff und Gaggenau über Smart Start

gesteuert werden, wodurch Haushalte ihre selbst erzeugte Solarenergie optimal

nutzen und Energiekosten senken können - ganz ohne Hardware oder Services von

Drittanbietern.







Product Manager, Europe von EcoFlow. "Durch die Integration von OASIS mit Home

Connect können Bosch- und andere Home Connect-fähige Geräte dann laufen, wenn es

am meisten Sinn ergibt - bei hohem Solarüberschuss oder günstigen Strompreisen.

Das hilft Haushalten, Kosten zu senken und unabhängiger vom Netz zu werden."



Wir freuen uns, mit dem nächsten Update von Smart Start die nahtlose Integration

mit dem Energiemanagementsystem von EcoFlow vorstellen zu können. Dadurch können

die intelligenten Hausgeräte von BSH zu den für jeden Haushalt günstigsten

Zeiten betrieben werden, beispielsweise durch die Nutzung überschüssiger

Solarenergie, und senken letztendlich die Stromrechnung." Sagte Maria Terradez,

Global Product Manager, Sustainability & Strategic Partnerships, BSH Hausgeräte

GmbH



Was die Integration ermöglicht



- Mehr Kontrolle über Verbrauch und Kosten - Mit Smart Start über Home Connect

können Bosch-, Siemens- und andere Premiumgeräte so eingeplant werden, dass

sie bei hoher PV-Erzeugung oder niedrigen Strompreisen laufen. Das steigert

den Eigenverbrauch und reduziert den Netzbezug.

- Mehr Unabhängigkeit - Smarter Einsatz der selbst erzeugten Solarenergie

unterstützt die Energieautonomie im Haushalt.

- Einfache Priorisierung - Bosch-, Siemens- und andere Premiumgeräte werden in

OASIS angezeigt, wo Präferenzen und Prioritäten festgelegt werden können, wann

und wie die Geräte betrieben werden sollen. Diese intelligenten

Energiemanagement-Funktionen basieren auf der EcoFlow STREAM Serie und der

PowerOcean Serie und ermöglichen eine flexible Skalierung - von Plug & Play

bis hin zu kompletten Heimsystemen.



So funktioniert es



Eine Cloud-zu-Cloud-Verbindung verknüpft EcoFlow OASIS mit der Seite 1 von 2 Seite 2 ►





"Menschen wollen Ergebnisse ohne Komplexität", sagte Arne Herkelmann, RegionalProduct Manager, Europe von EcoFlow. "Durch die Integration von OASIS mit HomeConnect können Bosch- und andere Home Connect-fähige Geräte dann laufen, wenn esam meisten Sinn ergibt - bei hohem Solarüberschuss oder günstigen Strompreisen.Das hilft Haushalten, Kosten zu senken und unabhängiger vom Netz zu werden."Wir freuen uns, mit dem nächsten Update von Smart Start die nahtlose Integrationmit dem Energiemanagementsystem von EcoFlow vorstellen zu können. Dadurch könnendie intelligenten Hausgeräte von BSH zu den für jeden Haushalt günstigstenZeiten betrieben werden, beispielsweise durch die Nutzung überschüssigerSolarenergie, und senken letztendlich die Stromrechnung." Sagte Maria Terradez,Global Product Manager, Sustainability & Strategic Partnerships, BSH HausgeräteGmbHWas die Integration ermöglicht- Mehr Kontrolle über Verbrauch und Kosten - Mit Smart Start über Home Connectkönnen Bosch-, Siemens- und andere Premiumgeräte so eingeplant werden, dasssie bei hoher PV-Erzeugung oder niedrigen Strompreisen laufen. Das steigertden Eigenverbrauch und reduziert den Netzbezug.- Mehr Unabhängigkeit - Smarter Einsatz der selbst erzeugten Solarenergieunterstützt die Energieautonomie im Haushalt.- Einfache Priorisierung - Bosch-, Siemens- und andere Premiumgeräte werden inOASIS angezeigt, wo Präferenzen und Prioritäten festgelegt werden können, wannund wie die Geräte betrieben werden sollen. Diese intelligentenEnergiemanagement-Funktionen basieren auf der EcoFlow STREAM Serie und derPowerOcean Serie und ermöglichen eine flexible Skalierung - von Plug & Playbis hin zu kompletten Heimsystemen.So funktioniert esEine Cloud-zu-Cloud-Verbindung verknüpft EcoFlow OASIS mit der