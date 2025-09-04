Commerzbank nach Gewinnmitnahmen etwas erholt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 23.752 auf Ariva Indikation (04. September 2025, 15:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +0,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,82 %.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 38,71 Mrd..

Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -17,46 %/+7,00 % bedeutet.