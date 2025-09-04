    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Commerzbank nach Gewinnmitnahmen etwas erholt

    Für Sie zusammengefasst
    • Commerzbank-Aktien steigen um 1,9% auf 32,56 Euro.
    • Kurs fiel zuvor auf 31,72 Euro, bleibt aber stark.
    • Unicredit plant, Anteil auf 30% bis Jahresende zu erhöhen.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Commerzbank haben am Donnerstag einen weiteren Erholungsversuch gestartet. Am Nachmittag legten sie als einer der stärksten Werte im Dax 1,9 Prozent auf 32,56 Euro zu. Vom Ende August erreichten neuerlichen Hoch seit März 2011 bei 38,40 Euro waren die Papiere zwischenzeitlich um gut 17 Prozent zurückgekommen und fielen tags zuvor bis auf 31,72 Euro. Im laufenden Jahr hat sich der Kurs aber immer noch mehr als verdoppelt - angetrieben vor allem von Übernahmefantasie.

    In diesem Zusammenhang sorgten Aussagen von Unicredit-Chef Andrea Orcel bei einem Bankengipfel in Frankfurt für Aufsehen. Laut Orcel werde die italienische Bank ihren Anteil an der Commerzbank weiter erhöhen und gegen Ende des Jahres etwa 30 Prozent halten. Außerdem skizzierte er bei der Veranstaltung ein mögliches Vorgehen bei einer Übernahme: "Wir haben einen Plan."/niw/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 23.752 auf Ariva Indikation (04. September 2025, 15:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +0,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 38,71 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -17,46 %/+7,00 % bedeutet.




