    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Openbank bietet als erste Bank in Deutschland KI-unterstütztes Investieren an

    Frankfurt (ots) - Openbank, die 100 Prozent digitale Bank der Santander Group,
    baut ihr Wertpapieranlagen-Angebot in Deutschland mit KI-basierten
    Analyse-Modellen aus. Das neue Tool - das in Kooperation mit der EyePerfomance
    AG angeboten wird - unterstützt Anleger bei ihren Investitionsentscheidungen und
    stellt Kursziele für über 1.000 europäische und US-amerikanische Aktien aus dem
    STOXX Europe 600 und dem S&P 500 Index zur Verfügung.

    Die Machine-Learning-Modelle erstellen Kursschätzungen für Zeiträume von 1, 3, 6
    und 12 Monaten, indem sie historische Daten, Trends und Ereignisse analysieren,
    die Einfluss auf die Kursentwicklung haben. Dazu verarbeiten diese Modelle in
    Echtzeit eine Vielzahl von Variablen und makroökonomischen Unternehmens- und
    Branchendaten. Mithilfe von Algorithmen werden Muster identifiziert, um
    Einschätzungen über zukünftige Kursentwicklungen zu treffen. Jede Aktie verfügt
    über ein eigenes Modell, das sich auf die Analyse von über 2.000 Variablen
    stützt.

    Basierend auf vergangenen Daten werden die Modelle täglich trainiert, optimiert
    und aktualisiert - so wird die Genauigkeit der Kursschätzungen kontinuierlich
    erhöht.

    Christopher Oster, General Manager von Openbank Deutschland, betont: "Dank
    künstlicher Intelligenz können wir Parameter und Erkenntnisse aus einer bisher
    nicht dagewesenen Datenmenge erfassen und analysieren. Mit diesem Angebot setzen
    wir unsere Innovationsstrategie fort und stellen unseren Kunden modernste
    Technologie zur Verfügung, mit der sie ihre Anlageentscheidungen auf Grundlage
    umfassender Informationen treffen können."

    Openbank Wertpapieranlagen bietet eine breite Auswahl an Anlageprodukten für
    alle Kundengruppen. Zum Investieren stehen mehr als 3.000 Aktien, über 3.000
    Investmentfonds von 123 Asset Managern sowie rund 2.000 ETFs zur Verfügung.
    Darüber hinaus bietet das Tool "Wir investieren für dich" digitale
    Vermögensverwaltung: Je nach individuellem Risikoprofil können Anleger ihr Geld
    in fünf verschiedenen Strategien automatisiert anlegen.

    Weitere Informationen zum neuen Angebot finden Sie hier:
    https://www.openbank.de/investitionen/kuenstliche-intelligenz-aktien

    Pressekontakt:

    public imaging GmbH
    Henning Mönster / Isabella von Köckritz
    Tel.: +49 (0)40 401999-156 / -22
    E-Mail: mailto:openbank@publicimaging.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/150045/6111054
    OTS: Openbank




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Openbank bietet als erste Bank in Deutschland KI-unterstütztes Investieren an Openbank, die 100 Prozent digitale Bank der Santander Group, baut ihr Wertpapieranlagen-Angebot in Deutschland mit KI-basierten Analyse-Modellen aus. Das neue Tool - das in Kooperation mit der EyePerfomance AG angeboten wird - unterstützt Anleger …