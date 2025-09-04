UNTERNEHMEN vom 04.09.2025 - 15.15 Uhr

LUXEMBURG - Der Finanzinvestor Permira ist elf Jahre nach seinem Einstieg beim Softwareanbieter Teamviewer nun endgültig raus. Die Beteiligungsgesellschaft trennte sich von ihrem letzten verbliebenen Aktienpaket und erzielte damit einen Bruttoerlös von fast 115 Millionen Euro, wie sie am Donnerstagmorgen in Luxemburg mitteilte. Insgesamt hat die Beteiligungsgesellschaft über die Jahre mehrere Milliarden eingenommen.

ROUNDUP: Permira trennt sich von seinen letzten Anteilen an Teamviewer

COLOGNO MONZESE/UNTERFÖHRING - Der italienische Berlusconi-Konzern Media for Europe (MFE) hat nach einem großen Aktienankauf die Kontrolle über den deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 . Man habe die 75-Prozent-Schwelle an der ProSiebenSat.1 Media SE überschritten, berichtete die von Pier Silvio Berlusconi geführte Gruppe in einer Pflichtmitteilung. Sie besitzt bereits Fernsehketten in Italien und in Spanien und plant einen europäischen Verbund.

ROUNDUP: Porsche-Chef Blume strebt Rückkehr in den Dax an

STUTTGART - Porsche-Chef Oliver Blume strebt nach dem Abstieg des Sportwagenbauers aus dem Dax eine baldige Rückkehr in den Leitindex an. Blume sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ): "Der Dax wird um eines der wertvollsten deutschen Unternehmen ärmer." Mit Blick auf die Gesamtmarktkapitalisierung und die Strahlkraft der Marke Porsche zähle man weiterhin zu den großen börsennotierten Unternehmen in Deutschland.

ROUNDUP/Unicredit-Chef zu Commerzbank-Kauf: 'Wir haben einen Plan'

FRANKFURT - Andrea Orcel präsentiert sich selbstsicher: Im Herzen Frankfurts erläutert der Unicredit -Chef seine Pläne zu einer Übernahme der Commerzbank - fast auf den Tag ein Jahr nach dem Einstieg der italienischen Großbank bei Deutschlands zweitgrößtem börsennotierten Geldhaus. Und gerade einmal 24 Stunden, nachdem Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp auf derselben Bühne die Eigenständigkeit ihres Hauses verteidigt hatte.

RTL will für Sky-Deutschland-Übernahme vier Millionen Aktien zurückkaufen

LUXEMBURG - Der Medienkonzern RTL Group will bis zu vier Millionen Aktien zurückkaufen. Die Preisspanne für das Angebot liege bei 30,85 bis 37,85 Euro je Aktie, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Luxemburg mit. Das angestrebte Volumen entspreche 2,58 Prozent des Grundkapitals der RTL Group. Auf der Handelsplattform Tradegate legte die Aktie nachbörslich um 1,3 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss-Kurs von 34,35 Euro zu. Der Mehrheitsaktionär Bertelsmann habe sich verpflichtet, zwei Millionen RTL-Aktien anzudienen.

KI-Spezialist Salesforce enttäuscht Wall Street



SAN FRANCISCO - Der Unternehmenssoftware-Spezialist Salesforce , der voll auf den Einsatz Künstlicher Intelligenz einschwenkte, hat die Börse mit seinem Geschäftsausblick enttäuscht. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel zeitweise um rund vier Prozent. Salesforce übertraf im vergangenen Quartal zwar Erwartungen der Analysten - der Umsatz im laufenden Vierteljahr könnte aber ihre Prognosen verfehlen.

US-Ölkonzern ConocoPhillips will bis zu ein Viertel der Jobs streichen

HOUSTON - Der US-Ölkonzern ConocoPhillips will 20 bis 25 Prozent seiner Arbeitsplätze streichen. Der Abbau soll größtenteils noch in diesem Jahr durchgeführt werden, wie ein Sprecher mitteilte. ConocoPhillips nannte keine Gründe für den radikalen Einschnitt. Es hieß lediglich, das Unternehmen prüfe ständig, wie man mit vorhandenen Ressourcen effizienter arbeiten könne. ConocoPhillips hatte Ende vergangenen Jahres rund 11.800 Beschäftigte in 14 Ländern.

ROUNDUP: Sanofi erzielt Testerfolg mit Neurodermitis-Mittel - Börse enttäuscht

PARIS - Der Pharmakonzern Sanofi hat einen wichtigen Studienerfolg mit einem Neurodermitis-Medikament erzielt. Der Wirkstoff Amlitelimab habe in klinischen Tests bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis alle wichtigen Ziele erreicht, teilten die Franzosen am Donnerstag in Paris mit. An der Börse war das Medikament zuletzt als möglicher Ersatz für den Kassenschlager Dupixent gehandelt worden, dessen Patentschutz in einigen Jahren ausläuft. Auf die aktuellen Nachrichten verlor die Aktie im Vormittagshandel jedoch bis zu zehn Prozent. Analysten kritisierten, dass das Mittel im Vergleich zu Dupixent schlechter abgeschnitten habe.

Weitere Meldungen



-Mediobanca lehnt erhöhtes Übernahmeangebot von Banca Monte dei Paschi ab -Tesla siedelt Entwicklungszentrum in Berlin-Köpenick an -Merz will zu Gipfeltreffen mit Stahlindustrie einladen -Transfer-Rekord: Clubs geben so viel Geld wie noch nie aus -Koalition will mit Autoindustrie beraten

-Milliardenauftrag für Siemens Energy bei Ostsee-Projekt -US-Großbank JPMorgan geht auf deutschem Markt auf Kundenfang -Rheinmetall baut Munitionsvernichtungswerk in Schwaben -Rosneft Deutschland: Öl aus Kasachstan läuft wieder an PCK -ARD will mit Investigativ-Dokus junges Publikum gewinnen -Störung bei Google - Nutzer in mehreren Ländern betroffen -Was die Besucher auf der IFA erwartet°



