MicroVision ernennt Glen DeVos zum Chief Executive Officer

REDMOND, WA / ACCESS Newswire / 4. September 2025 / MicroVision, Inc. (NASDAQ: MVIS), ein Technologievorreiter, der modernste Wahrnehmungslösungen für den Autonomie- und Mobilitätssektor entwickelt, hat heute bekannt gegeben, dass das Board of Directors des Unternehmens Herrn Glen W. DeVos zum Chief Executive Officer ernannt und als Mitglied in das Board aufgenommen hat. Die Bestellung tritt mit 30. September 2025 in Kraft. Sumit Sharma, der derzeitige CEO des Unternehmens, wird bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens in seiner Funktion verbleiben, um einen nahtlosen Wechsel zu gewährleisten.

Herr DeVos kann auf über drei Jahrzehnte Führungserfahrung in den Bereichen Automobiltechnik und Industrietechnik verweisen und verantwortete als erfahrener Führungsexperte die Bereitstellung fortschrittlicher Technologien und Lösungen mit Schwerpunkt auf Autonomie und Mobilität. Ab 1992 hatte Herr DeVos bei der Firma Aptiv und bei deren Vorgänger Delphi Automotive verschiedene Posten in der Führungsetage und Technik inne, unter anderem als Chief Technology Officer von Aptiv und President des Geschäftsbereichs Advanced Safety and User Experience. Seine umfangreichen Erfahrungen in der Entwicklung und Umsetzung von Strategien, der Leitung internationaler Organisationen, der Kapitalverwaltung, dem Aufbau vertrauensvoller Beziehungen zu Kunden und Partnern sowie der erfolgreichen Einführung hochkomplexer Software- und Hardwareplattformen werden MicroVision bei der Ausrichtung seiner Markteinführungsstrategien und beim gezielten Unternehmenswachstum eine wertvolle Stütze sein. Seit seinem Eintritt bei MicroVision als Chief Technology Officer im April 2025 war Herr DeVos verstärkt an der Weiterentwicklung der für Planung und Betrieb zuständigen Teams hin zur Produktgestaltung und Vermarktung der innovativen Technologien des Unternehmens tätig.

„Glen hat als unser CTO beeindruckende Arbeit geleistet und den Ausbau unserer Produkt-Roadmap verantwortet“, so Bob Carlile, Chair im Board of Directors von MicroVision. „Gerade jetzt, wo das Unternehmen seinen strategischen Fokus gezielt auf die Bereitstellung von Produkten und Lösungen für bestimmte Branchen richtet, ist der richtige Zeitpunkt für diesen Führungswechsel gekommen, und Glen ist der ideale Kandidat für die Position des CEO. Glens umfangreiche Kenntnisse in der Markteinführung von Produkten und seine Fähigkeit, Branchentrends und Herausforderungen frühzeitig zu erkennen, werden uns dabei helfen, unsere strategischen Pläne effizient umzusetzen.“