Muss Donald Trump die Zölle jetzt weltweit zurücknehmen?

Trump sagte vor Reportern im Weißen Haus, seine Regierung werde den Obersten Gerichtshof bitten, ein Urteil eines US-Berufungsgerichts von letzter Woche aufzuheben, das viele seiner Zölle für rechtswidrig erklärt hatte. Gleichzeitig äußerte Trump jedoch, er sei zuversichtlich, dass seine Regierung den Fall gewinnen werde.

US-Präsident Donald Trump erklärte am Mittwoch, die USA könnten gezwungen sein, Handelsabkommen mit der Europäischen Union, Japan und Südkorea sowie anderen Partnern aufzulösen, sollte das Land in einem Fall vor dem Obersten Gerichtshof zu Zöllen verlieren.

"Wir haben ein Abkommen mit der Europäischen Union geschlossen, bei dem sie uns fast eine Billion Dollar zahlen. Und wissen Sie was? Sie sind zufrieden. Es ist erledigt. Diese Abkommen sind alle abgeschlossen", sagte er. "Ich schätze, wir müssten sie rückgängig machen."

Die Äußerungen waren Trumps erste, die gezielt andeuteten, dass die mit wichtigen Handelspartnern erzielten Abkommen – die separat, außerhalb der Zölle, verhandelt wurden – ungültig werden könnten, sollte der Oberste Gerichtshof das Urteil vom Freitag bestehen lassen.

"Unser Land hat die Chance, wieder unglaublich reich zu werden. Es könnte aber auch wieder unglaublich arm werden. Wenn wir diesen Fall nicht gewinnen, wird unser Land so stark leiden, so stark", sagte Trump.

Das Urteil des Berufungsgerichts betrifft die Rechtmäßigkeit der von Trump als Gegen-Zölle bezeichneten Abgaben, die erstmals im Rahmen eines Handelskriegs im April verhängt wurden. Zu dem Urteil gehören auch eine separate Zollliste vom Februar gegen China, Kanada und Mexiko.

Die Entscheidung hat keinen Einfluss auf Zölle, die unter anderer gesetzlicher Grundlage verhängt wurden, wie zum Beispiel auf Stahl- und Aluminiumimporte.

Handelsexperten erklärten, Trumps Bemerkungen zu den Kosten der Zolllockerung seien darauf ausgerichtet, den Obersten Gerichtshof davon zu überzeugen, dass die Aufhebung der Zölle massive wirtschaftliche Turbulenzen auslösen würde.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion