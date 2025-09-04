    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York

    Kaum noch Bewegung vor Arbeitsmarktdaten

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktienmärkte stagnieren vor Arbeitsmarktdaten.
    • Dow Jones leicht im Plus, Fed-Sitzung im September.
    • Zinssenkungen erwartet, Trump fordert stärkere Maßnahmen.
    ROUNDUP/Aktien New York - Kaum noch Bewegung vor Arbeitsmarktdaten
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten sind die US-Aktienmärkte am Donnerstag in den Stillstand übergegangen. Der Dow Jones Industrial , der schon am Vortag auf der Stelle getreten war, lag im frühen Handel mit 0,08 Prozent moderat im Plus bei 45.308 Punkten.

    Der Arbeitsmarktbericht für August könnte weiteren Aufschluss über die Geldpolitik der US-Notenbank Fed geben. Mitte September steht die nächste Fed-Sitzung auf der Agenda. Derzeit gilt es am Markt als nahezu ausgemacht, dass die Währungshüter erstmals im laufenden Jahr den Leitzins senken werden - allerdings nur moderat, während US-Präsident Donald Trump seit Monaten deutliche Zinssenkungen fordert.

    Der technologielastige Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500 , die am Vortag zulegen konnten, bewegten sich ebenfalls kaum. Der Nasdaq 100 trat mit 23.424 Zählern quasi auf der Stelle. Der S&P 500 lag mit 0,2 Prozent leicht im Plus bei 6.460 Punkten.

    Geschäftszahlen und Ausblicke einiger Unternehmen sorgten für deutliche Kursausschläge. Ein enttäuschendes Umsatzziel für das laufende Quartal brockte den Aktien von Salesforce einen Rücksetzer von fast 8 Prozent ein. Dass der auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) fokussierte Unternehmenssoftware-Spezialist im abgelaufenen Quartal besser als erwartet abschnitt, fiel weniger ins Gewicht.

    Die Papiere von HP Enterprise stiegen um 3,2 Prozent. Die Anleger gewichteten den überraschend guten Quartalsgewinn des IT-Unternehmens offenbar höher als einen mäßigen Ergebnisausblick.

    Die Anteilsscheine von Ciena schnellten um 23 Prozent nach oben auf ein Hoch seit 2001. Der Netzwerkausrüster für die Telekombranche überraschte sowohl mit dem Quartalsbericht als auch mit dem Umsatzziel für das laufende Quartal positiv.

    Die Modekette American Eagle Outfitters profitierte zuletzt von einer Werbekampagne mit der Schauspielerin Sydney Sweeney. Der Absatz übertraf im zweiten Quartal die Erwartungen. Die Aktie schoss daraufhin um mehr als 30 Prozent nach oben.

    Aktien von Texas Instruments büßten 6 Prozent ein. Der Halbleiterhersteller präsentierte sich auf einer Investorenveranstaltung der Investmentbank Citigroup ./bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salesforce Aktie

    Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +29,91 % und einem Kurs von 15,20 auf Tradegate (04. September 2025, 16:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salesforce Aktie um -5,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 198,27 Mrd..

    Salesforce zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 321,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Salesforce Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 385,00USD was eine Bandbreite von +25,15 %/+85,32 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
