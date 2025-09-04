Canada Nickel meldet weitere Explorationsbohrergebnisse vom Nickel-Sulfid-Grundstück Reid, darunter eine mehr als 1 Kilometer lange Nickelmineralisierung

- Längster Abschnitt bisher bei Reid – über 1 Kilometer Nickelmineralisierung, die sich über die aktuelle Ressource in der Tiefe um 300 Meter hinaus erstreckt

0,28 % Nickel über 1.018 Meter, einschließlich mehrerer höhergradiger Abschnitte (z. B. 0,36 % Nickel über 97 Meter und 0,42 % Nickel über 45 Meter)

- Erfolgreiche Auffüllung/Erweiterung der bestehenden Nickelmineralisierung um 200 bis 300 Meter in Richtung Norden, Westen und Süden

- Aktualisierte Mineralressource wird bis Ende 2025 erwartet

TORONTO, 4. September 2025 – Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/analysis-of-the-nickel-market-and-wh ... -) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) freut sich, weitere Explorationsbohrergebnisse aus seinem zu 100 % unternehmenseigenen Reid Nickel Sulphide Project („Reid“) bekannt zu geben, das sich etwa 39 Kilometer nordwestlich von Timmins (Ontario) befindet.

CEO Mark Selby sagte: „Reid liefert weiterhin Ergebnisse, wobei die heutigen Ergebnisse das beträchtliche Potenzial hinsichtlich Größe und Umfang sowie das Potenzial für mehrere Projekte im Nickelgebiet Timmins bestätigen. Diese Ergebnisse bestätigen auch das beträchtliche Potenzial, das bei der Veröffentlichung der ersten Ressource Ende letzten Jahres ermittelt wurde, unterstützt durch ein 3,9 Quadratkilometer großes geophysikalisches Zielgebiet, das mehr als doppelt so groß ist wie Crawford. Wir freuen uns darauf, die Größe von Reid mit einer aktualisierten Ressource bis zum Jahresende weiter zu demonstrieren.“

Reid-Projekt

Reid ist ein großes serpentinisiertes ultramafisches Gebiet – mit einer geophysikalischen Ausdehnung, die etwa 2,5-mal größer ist als die von Crawford – das hauptsächlich aus Dunit und geringfügigen Peridotitvorkommen mit mehreren Abschnitten höhergradiger Nickelmineralisierung besteht. Nahe dem Zentrum der Intrusion befindet sich der „Central Dyke Corridor”, wo der Hauptdunitkörper von einer Reihe nord-südlich ausgerichteter Gänge durchschnitten wird.

Im ersten und zweiten Quartal 2025 wurde ein Bohrprogramm mit 28 Bohrlöchern durchgeführt, um frühere Bohrabschnitte zu vervollständigen und bis Ende 2025 eine aktualisierte Mineralressource zu erstellen. Die aktualisierte Ressource dürfte zu einer deutlichen Erhöhung der abgeleiteten Ressource sowie zu einer Aufwertung der angezeigten und gemessenen Kategorien führen. Eine frühere Pressemitteilung (28. Mai 2025) enthielt die Untersuchungsergebnisse der ersten acht Bohrlöcher aus dem Infill-Programm. Diese Pressemitteilung enthält die Untersuchungsergebnisse der letzten 20 Bohrlöcher (siehe Tabelle 1 und Abbildungen 1-4).

Die am 23. Dezember 2025 veröffentlichte erste Reid-Ressource umfasste eine angezeigte Ressource von 0,59 Milliarden Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,24 % und einem Nickelgehalt von 1,4 Millionen Tonnen sowie eine abgeleitete Ressource von 0,99 Milliarden Ton n mit einem Nickelgehalt von 0,23 % und einem Nickelgehalt von 2,2 Millionen Tonnen. Ein Explorationsziel[i] mit Potenzial für Nickel wurde für weitere 0,9 bis 2,1 Milliarden Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,20 bis 0,22 % definiert.

Diese letzten 20 Bohrlöcher durchschnitten alle lange Abschnitte mit mineralisiertem Dunit und geringfügigem Peridotit. REI25-82 und REI25-89 wurden beide in der westlichen Hälfte des geophysikalischen Ziels gebohrt, um nach einer flachen, höhergradigen Nickelmineralisierung zu suchen, die unmittelbar unterhalb der Deckschicht durchschnitten wurde.

Tabelle 1 – Höhepunkte der Bohrungen in Reid

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Länge (m)* Ni % Co % Pd g/t Pt g/t Cr % Fe % S % Hauptgebiet: Tiefenerweiterung REI25-82 25,4 1.044 1018,6 0,28 0,013 0,018 0,009 0,68 5,97 0,08 einschließlich 120,0 164,8 44,8 0,42 0,016 0,036 0,015 0,68 5,94 0,15 einschließlich 124,5 135,0 10,5 0,50 0,019 0,047 0,019 0,69 6,12 0,18 und 583,5 681,0 97,5 0,36 0,012 0,040 0,022 0,66 5,58 0,10 REI25-89 33,7 663,0 629,3 0,25 0,012 0,009 0,005 0,68 5,94 0,07 einschließlich 33,7 228,0 194,3 0,31 0,013 0,023 0,010 0,64 5,35 0,12 einschließlich 148,5 183,0 34,5 0,41 0,014 0,031 0,013 0,63 5,51 0,16 Hauptbereich: Infill REI25-65 169,5 534,0 364,5 0,20 0,012 0,004 0,004 0,56 6,66 0,04 REI25-75 49,5 234,4 184,9 0,20 0,013 0,003 0,004 0,68 6,81 0,04 und 263,6 540,0 276,4 0,24 0,012 0,003 0,004 0,83 6,47 0,04 einschließlich 334,0 417,0 83,0 0,27 0,012 0,003 0,003 0,94 5,94 0,05 REI25-79 27 600,0 573,0 0,25 0,011 0,014 0,009 0,63 5,41 0,04 einschließlich 231,0 289,5 58,5 0,30 0,012 0,056 0,044 0,63 5,76 0,04 und 358,5 378,0 19,5 0,31 0,011 0,024 0,011 0,60 5,19 0,05 REI25-84 23,7 208,6 184,9 0,26 0,011 0,009 0,006 0,69 5,76 0,07 einschließlich 117,0 145,5 28,5 0,34 0,012 0,015 0,009 0,71 5,46 0,09 und 218,0 591,0 373,0 0,21 0,013 0,016 0,015 0,56 6,99 0,08 einschließlich 291,0 309,0 18,0 0,35 0,012 0,010 0,006 0,75 6,23 0,10 REI25-85 18,0 501,0 483,0 0,19 0,014 0,016 0,013 0,52 7,35 0,06 einschließlich 18,0 108,0 90,0 0,25 0,012 0,010 0,004 0,67 6,40 0,08 Hauptbereich: Ressourcenausweitung REI25-71 65,2 110,8 45,6 0,14 0,013 0,009 0,005 0,34 10,03 0,07 REI25-72 24,5 354,0 329,5 0,18 0,011 0,005 0,006 0,54 7,10 0,03 einschließlich 25,5 68,0 42,5 0,26 0,011 0,007 0,006 0,83 5,64 0,04 REI25-73 14,4 54,0 39,6 0,23 0,01 0,003 0,003 0,76 5,18 0,01 und 88,5 158,3 69,8 0,15 0,011 0,007 0,007 0,45 7,45 0,01 und 221,2 286,8 65,6 0,14 0,01 0,004 0,006 0,42 7,19 0,06 und 334,6 415,3 80,7 0,21 0,01 0,004 0,004 0,83 6,27 0,05 Bohrungs-ID Von (m) Bis (m) Länge (m)* Ni % Co % Pd g/t Pt g/t Cr % Fe % S % REI25-74 54,5 711,0 656,5 0,22 0,012 0,003 0,003 0,81 6,16 0,02 REI25-76 57,0 63,0 6,0 0,03 0,007 0,260 0,379 0,34 6,22 0,02 und 103,5 526,5 423,0 0,15 0,013 0,003 0,003 0,58 7,21 0,04 und 628,5 717,0 88,5 0,19 0,011 0,003 0,004 0,38 6,54 0,03 REI25-77 87,0 652,0 565,0 0,21 0,011 0,003 0,004 0,61 6,58 0,04 einschließlich 468,0 484,5 16,5 0,27 0,012 0,009 0,020 0,70 6,09 0,05 REI25-78 27,7 689,6 661,9 0,21 0,01 0,004 0,004 0,60 6,43 0,04 einschließlich 228,0 418,0 190,0 0,25 0,012 0,004 0,004 0,66 5,76 0,03 REI25-80 30,5 380,6 350,1 0,23 0,012 0,004 0,003 0,66 5,94 0,04 und 431,8 547,5 115,7 0,21 0,011 0,003 0,003 0,42 6,35 0,02 REI25-81 25,5 541,2 515,7 0,19 0,012 0,014 0,011 0,54 7,05 0,05 einschließlich 25,5 243,0 217,5 0,24 0,011 0,005 0,004 0,68 6,10 0,07 REI25-83 27,6 330,0 302,4 0,23 0,01 0,003 0,003 0,60 5,00 0,02 REI25-86 15,0 324,0 309,0 0,16 0,013 0,028 0,025 0,42 7,46 0,05 REI25-87 14,0 370,5 356,5 0,18 0,013 0,027 0,023 0,48 7,75 0,06 einschließlich 120,0 126,0 6,0 0,30 0,017 0,324 0,179 0,44 9,04 0,14 REI25-88 20,7 684,0 663,3 0,19 0,013 0,013 0,011 0,56 7,49 0,03 einschließlich 339,0 403,5 64,5 0,25 0,012 0,003 0,004 0,70 5,92 0,06

*Tatsächliche Mächtigkeit unbekannt. Alle Längen sind Bohrlochlängen.

Abbildung 1 – Reid – CNC-Bohrlöcher über der gesamten magnetischen Intensität

Abbildung 2 – Reid – CNC-Draufsicht mit Nickelressource und abgeschlossenen Bohrungen.

Abbildung 3 – Reid – CNC-Querschnitt von REI25-82 (endet etwa 300 m unterhalb der derzeit geplanten Grube) in Bezug auf die Nickelressource.

Abbildung 4 – Reid – CNC-Querschnitt von REI25-89 in Bezug auf die Nickelressource.

Tabelle 2: Bohrlochausrichtung

Bohrloch-ID Ostkoordinate (mE) Nordabweichung (mN) Azimut (⁰) Neigung (⁰) Länge (m) REID REI25-65 457446 5403794 30 -85 534 REI25-71 456759 5403777 180 -50 264 REI25-72 457029 5404688 305 -50 354 REI25-73 457029 5404688 125 -70 450 REI25-74 457591 5404716 0 -55 711 REI25-75 457921 5404541 270 -60 540 REI25-76 456464 5403727 135 -50 717 REI25-77 456470 5403729 180 -50 672 REI25-78 456272 5403795 178 -60 699 REI25-79 456033 5403984 155 -65 600 REI25-80 456165 5403790 180 -55 570 REI25-81 456033 5403984 0 -60 552 REI25-82 456300 5403970 85 -80 1.044 REI25-83 456033 5403984 270 -55 330 REI25-84 456169 5403985 358 -60 591 REI25-85 456168 5404134 358 -60 501 REI25-86 456168 5404283 358 -60 324 REI25-87 456168 5404283 358 -60 429 REI25-88 456390 5404560 160 -52 684 REI25-89 456300 5403970 180 -60 663

Erklärung bezüglich TSX Venture

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Qualitätssicherung und -kontrolle, Bohrungen und Probenahmen

Edwin Escarraga, MSc, P.Geo., eine „qualifizierte Person” gemäß National Instrument 43-101, ist für das laufende Bohr- und Probenahmeprogramm verantwortlich, einschließlich Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC). Der Kern in NQ-Größe wird aus dem Bohrloch in versiegelten Kernbehältern entnommen und zur Kernprotokollierungsanlage transportiert. Der Kern wird markiert und in 1,5-Meter-Abschnitten beprobt und mit einer Diamantsäge geschnitten. Ein Satz Proben wird in gesicherten Beuteln direkt vom Kernlager von Canada Nickel zu Actlabs Timmins transportiert, während ein zweiter Satz Proben sicher zu SGS Lakefield zur Vorbereitung verschickt wird, wobei die Analyse bei SGS Burnaby durchgeführt wird. Alle Labore sind nach ISO/IEC 17025 akkreditiert. Die Analyse der Edelmetalle (Gold, Platin und Palladium) erfolgt mittels Feuerprobe, während die Analyse von Nickel, Kobalt, Schwefel und anderen Elementen mittels Peroxidfusion und ICP-OES-Analyse durchgeführt wird. Zertifizierte Standards und Blindproben werden in einem Verhältnis von 3 QA/QC-Proben pro 20 Kernproben hinzugefügt, sodass eine Charge von 60 Proben zur Analyse eingereicht wird.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), Vizepräsident Exploration von Canada Nickel und eine „qualifizierte Person“ gemäß der Definition in National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt.

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. ist ein Unternehmen v , das Nickel-Sulfid-Projekte der nächsten Generation vorantreibt, um Nickel für den schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Edelstahl zu liefern . Canada Nickel Company hat in mehreren Ländern die Eintragung der Marken NetZero NickelTM , NetZero CobaltTMund NetZero IronTM beantragt und arbeitet an der Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten. Canada Nickel bietet Anlegern die Möglichkeit, in Ländern mit geringem politischen Risiko in Nickel zu investieren. Canada Nickel ist derzeit durch sein zu 100 % unternehmenseigenes Flaggschiffprojekt Crawford Nickel-Cobalt Sulphide im Herzen des produktiven Bergbaugebiets Timmins-Cochrane vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als „zukunftsgerichtete Informationen“ gelten können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Bohr- und Explorationsergebnisse in Bezug auf die hierin beschriebenen Grundstücke (die „Grundstücke”), die Bedeutung der Bohrergebnisse, der voraussichtliche Zeitpunkt der Vorlage einer aktualisierten Ressource, die Möglichkeit, die Bohrungen fortzusetzen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition einer Ressource, das Potenzial des Nickel-Sulfid- -Projekts Crawford und der Grundstücke, der Zeitpunkt und die Fertigstellung (falls überhaupt) von Mineralressourcenschätzungen, die Möglichkeit, marktfähige Materialien zu verkaufen, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, unternehmerische und technische Ziele, die Erteilung der Genehmigung der TSX Venture Exchange für die hierin beschriebene Akquisition und der Abschluss der Transaktion. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: künftige Preise und das Angebot an Metallen, die künftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die erforderlichen Mittel zur Deckung der Ausgaben für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks aufzubringen, (bekannte und unbekannte) Umweltverbindlichkeiten, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen, Nicht-Erlangung behördlicher oder Aktionärsgenehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

[i] Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt sind konzeptioneller Natur; es wurden noch keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren; es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

